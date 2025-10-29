< sekcia Ekonomika
Airbus zvýšil kvartálny zisk o viac než desatinu
Spoločnosť v stredu oznámila, že v 3. kvartáli tohto roka zaznamenala čistý zisk 1,1 miliardy eur.
Autor TASR
Paríž 29. októbra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus oznámil za 3. kvartál rast čistého zisku o viac než desatinu. Za tri štvrťroky zisk vzrástol o takmer polovicu. Prispeli k tomu dodávky dopravných lietadiel, ako aj dobré výsledky vo vrtuľníkovej a v obrannej a vesmírnej divízii. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť v stredu oznámila, že v 3. kvartáli tohto roka zaznamenala čistý zisk 1,1 miliardy eur. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 14 %. Rovnakým tempom rástli aj tržby, pričom za 3. kvartál dosiahli 17,83 miliardy eur.
Ešte výraznejšie vzrástol pozorne sledovaný prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky. Za 3. štvrťrok dosiahol 1,94 miliardy eur a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tak zvýšil o 38 %.
Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov ako v oblasti tržieb, tak v oblasti upraveného prevádzkového zisku. Analytici počítali s tržbami 17,37 miliardy eur a s upraveným prevádzkovým ziskom 1,76 miliardy eur.
Airbus zároveň potvrdil pôvodné ciele vo finančnej oblasti aj z pohľadu dodávok, upravil však ciele, čo sa týka výroby jeho najmenšieho lietadla. V súčasnosti plánuje, že na budúci rok bude mesačne vyrábať 12 lietadiel A220, zatiaľ čo pôvodne počítal s tým, že objem produkcie dosiahne v roku 2026 mesačne 14 A220.
Za deväť mesiacov tohto roka zaznamenal Airbus čistý zisk 2,64 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 46 %. Tržby za tri kvartály vzrástli medziročne o 7 % na 47,44 miliardy eur. „Naše výsledky za deväť mesiacov odrážajú úroveň dodávok dopravných lietadiel a solídne výsledky v obrannej a vesmírnej divízii, ako aj v divízii výroby vrtuľníkov,“ povedal generálny riaditeľ Airbusu Guillaume Faury.
Za deväť mesiacov roka dodal Airbus zákazníkom 507 dopravných lietadiel. Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka predstavovali dodávky 497 lietadiel. V septembri dosiahli dodávky 73 lietadiel, čo pre daný mesiac znamená rekord.
