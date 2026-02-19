< sekcia Ekonomika
Airbus zvýšil vlani zisk o vyše 20 %, plánuje rekordné dodávky
Tržby sa zvýšili o 6 % na 73,4 miliardy eur, k čomu do veľkej miery prispeli tržby z obrannej divízie firmy. Tie vzrástli o 15 %.
Toulouse 19. februára (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus oznámil za minulý rok rast zisku o viac než 20 %. Prispeli k tomu vyššie tržby, keď firma splnila upravený cieľ v oblasti dodávok zákazníkom. V oblasti dodávok chce Airbus v raste pokračovať aj tento rok, pričom plánuje dosiahnuť rekord. Informovala o tom agentúra AFP.
Airbus vo štvrtok uviedol, že za minulý rok zaznamenal čistý zisk 5,2 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená rast o 23 %. Tržby sa zvýšili o 6 % na 73,4 miliardy eur, k čomu do veľkej miery prispeli tržby z obrannej divízie firmy. Tie vzrástli o 15 %.
Čo sa týka dodávok zákazníkom, spoločnosti sa podarilo splniť zredukovaný cieľ. Pôvodne si dala za cieľ dodať 820 lietadiel, v 2. polroku ho však upravila na 790 strojov. Nakoniec spoločnosť dodala zákazníkom 793 lietadiel. Zároveň zaznamenala 1000 objednávok a po odpočítaní zrušených čisté objednávky predstavovali 889 lietadiel.
Tento rok si Airbus dal za cieľ dodať zákazníkom zhruba o 80 strojov viac, čo by znamenalo rekord. Firma oznámila, že v roku 2026 „plánuje dodať približne 870 dopravných lietadiel“. Podmienkou však je, že nedôjde k ďalším problémom vo svetovom obchode alebo svetovej ekonomike a v celosvetovej doprave.
