AIS: Novela o službách zamestnanosti ohrozuje právo na dôstojný život

Bratislava 2. apríla (TASR) - Návrh novely zákona o službách zamestnanosti pod názvom Práca namiesto dávok obmedzuje prístup k minimálnej sociálnej podpore a ohrozuje právo na sociálne zabezpečenie aj dôstojný život ľudí. Ľudsko-právna organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) reagovala na to, že poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli novelu zákona do druhého čítania.



Novela môže podľa AIS výrazne ohroziť ľudské práva tých najzraniteľnejších skupín, a to podmienením základnej, už v súčasnosti nedostatočnej sociálnej pomoci zo strany štátu. Ďalej zásadne prehĺbi chudobu, a tým aj sociálne vylúčenie a nerovnosti v spoločnosti. Rozšírením prác patriacich do aktivačných činností podnieti tiež k vzniku paralelného trhu práce mimo ochrany Zákonníka práce.



„Takéto opatrenia nie sú založené na rešpekte k ľudským právam, ani na dátach a overenej praxi, nefungovali v minulosti a nebudú fungovať ani teraz. Tí, ktorí dnes tento zákon podporili, pravdepodobne nikdy nezažili, čo znamená žiť z minima. Neváhajú ho však zobrať tým, ktorí ho potrebujú najviac,“ uviedol riaditeľ AIS Rado Sloboda a vyzval poslancov NR SR, aby zákon v druhom čítaní nepodporili, čím zabránia prehlbovaniu chudoby a porušovaniu práva na sociálne zabezpečenie.



Návrh zákona o službách zamestnanosti pod názvom Práca namiesto dávok má za cieľ, aby každý človek, ktorý môže pracovať, si našiel zamestnanie. V prípade, že odmietne vhodnú pracovnú ponuku, mu bude krátený alebo odobraný príspevok v hmotnej núdzi. Týkať sa to však nebude ľudí, ktorí nemôžu pracovať, či už zo zdravotného alebo sociálneho hľadiska.