Aj 23 rokov od zavedenia eura Nemci stále odovzdávajú nemecké marky

Frankfurt nad Mohanom 5. januára (TASR) - Po takmer štvrťstoročí od zavedenia eura si Nemci stále vymieňajú obrovské sumy svojej bývalej meny. Ukázali to v sobotu (4. 1.) oficiálne čísla centrálnej banky Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správy DPA. Podľa údajov Bundesbanky v roku 2024 si vymenili približne 53 miliónov nemeckých mariek v hodnote zhruba 27,2 milióna eur. To predstavuje mierny pokles v porovnaní s rokom 2023, keď odovzdali asi 58 miliónov nemeckých mariek.



Nemecko je jednou zo šiestich krajín, spolu s Rakúskom, Írskom, Estónskom, Lotyšskom a Litvou, ktoré stále umožňujú výmenu svojich bývalých mien za eurá.



Euro bolo v Nemecku formálne zavedené 1. januára 2002. No aj po viac ako dvoch desiatkach rokov Bundesbank odhaduje, že sa ešte musí vymeniť až 12,2 miliardy nemeckých mariek v hodnote približne 6,24 miliardy eur.



V roku 2024 uskutočnila Bundesbank 98.165 transakcií, pri ktorých si ľudia vymenili v priemere 542 nemeckých mariek. V priebehu minulého roka bolo nahlásených množstvo veľkých nálezov vrátane jednej rodiny, ktorá objavila vo svojej záhrade plechovku s 250 bankovkami v hodnote asi 4600 nemeckých mariek.



Niektoré zo starých bankoviek a mincí sa však možno nikdy nevymenia. Napríklad preto, že sú v rukách zberateľov alebo v zahraničí.



"Nemecká marka bola medzinárodne uznávanou menou, ktorá sa používala aj mimo Nemecka," povedal člen predstavenstva Bundesbank Burkhard Balz. "V zahraničí je preto pravdepodobne stále veľké množstvo hotovosti," dodal.