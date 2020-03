Aj bez fyzickej prítomnosti je možné vystavovať na veľtrhoch

Bratislava 11. marca (TASR) - Stovky slovenských firiem každoročne vystavujú na veľtrhoch na Slovensku a po celej Európe a jedným z mála výsledkov z investovaných financií za cestovné náklady, prenájom stánku a čas strávený nadväzovaním kontaktov sú vymenené katalógy a papierové vizitky. Zažili to viacerí vystavovatelia, ktorí sa nakoniec na tie dôležité akcie nedostali.



Nielen z tohto dôvodu skupina Slovákov prišla koncom minulého roka na trh so start-upom GLOBALEXPO - vytvorením prvého medzinárodného online výstaviska so špeciálnym zameraním na mikro, malé a stredné slovenské firmy, ktoré majú záujem expandovať nielen na Slovensku a vystavovať svoje produkty alebo služby.



"Prvá medzinárodná Svetová výstava sa konala v roku 1851 v Londýne a počas jej trvania ju navštívilo viac ako šesť miliónov návštevníkov. Z globálneho pohľadu sú svetové výstavy vnímané ako tretia najväčšia akcia po majstrovstvách sveta FIFA vo futbale a letných olympijských hrách, pokiaľ ide o celosvetový hospodársky a kultúrny vplyv," zdôrazňuje jeden zo zakladateľov GLOBALEXPO Ján Bielik.



Podľa neho firmy si často kladú otázku, bez ohľadu na segment v ktorom podnikajú, a to je - s akou myšlienkou na výstavu idú. Start-up vytvoril on-line aplikáciu, na ktorej akákoľvek firma dokáže odprezentovať všetky najdôležitejšie odkazy, vízie, a to v troch medzinárodných jazykoch.



Dôvodov účasti na výstavách a veľtrhoch je viacero, a to kúpa alebo predaj, vyhľadávanie nových obchodných partnerov, príležitostí, kontaktov, predstavovanie nových produktov na trh, akvizíciu nových zákazníkov, čerpanie inšpirácie a podobne.



"Online výstavisko je riešenie pre spoločnosť, ktorá má záujem expandovať a rásť v domácom prostredí a na medzinárodných trhoch. Kombinuje výhody klasických veľtrhov a výstav s novými modernými online trendmi a rieši časové a lokačné obmedzenia. Zároveň je k dispozícii neobmedzene," uzatvára Bielik.