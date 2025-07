Aj Deutsche Bank zrušila odhad redukcie úrokových sadzieb v eurozóne

Frankfurt nad Mohanom 29. júla (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank je ďalšou z finančných inštitúcií, ktorá zrušila pôvodnú prognózu ďalšieho zníženia úrokových sadzieb v eurozóne. Najnovšie počíta s tým, že nasledujúcim krokom Európskej centrálnej banky (ECB) bude ich zvýšenie, a to na konci budúceho roka, čo je rovnaká prognóza ako v prípade banky BNP Paribas. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že banka vychádza z najnovšej dohody o clách medzi Európskou úniou a USA.



Spojené štáty a EÚ sa cez víkend dohodli, že USA budú na tovary z EÚ uplatňovať clá vo výške 15 %. Okrem toho, niektoré položky budú z ciel vyňaté. Nateraz je tak obchodná vojna medzi obchodnými partnermi zažehnaná, viacerí ekonómovia však poukazujú na fakt, že dohoda je výhodná najmä pre USA.



„Potom, ako sa podarilo dospieť k dohode, obchodná politika tak už nepatrí medzi dôvody, pre ktoré by ECB mala pokračovať v redukcii úrokových sadzieb, “ uviedli analytici z Deutsche Bank. „Ďalšie zníženie by teraz predstavovalo riziko,“ dodali.



Deutsche Bank sa tak pridala k bankám ako Goldman Sachs a BNP Paribas, ktoré svoje pôvodné prognózy ďalšej redukcie úrokových sadzieb v eurozóne zrušili minulý týždeň. „Myslíme si, že cyklus znižovania úrokových sadzieb je už za nami. Najbližšia zmena, ktorú očakávame, je zvýšenie sadzieb, a to vo 4. kvartáli budúceho roka,“ uviedla v piatok (25. 7.) BNP Paribas. Francúzska banka pôvodne počítala s ďalším znížením úrokových sadzieb zo strany ECB na nadchádzajúcej schôdzke v septembri.



Rovnako sa vyjadrila aj americká Goldman Sachs, ktorá sa odvolala na šéfku ECB Christine Lagardovú. Tá po rozhodnutí ECB z 24. júla nemeniť úrokové sadzby uviedla, že ekonomika je v dobrej situácii a banka zaujala vyčkávací postoj. „Lagardovej vyhlásenie naznačuje, že Rada guvernérov ECB nebude so sadzbami hýbať dovtedy, dokiaľ sa ekonomická situácia výrazne nezhorší,“ uviedli analytici z Goldman Sachs. Aj britská banka HSBC oznámila, že ECB s redukciou sadzieb podľa všetkého skončila.