Aj investičná banka Goldman Sachs čaká od ECB rast sadzieb už v apríli
Autor TASR
New York 23. marca (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs odhaduje, že Európska centrálna banka (ECB) zvýši úrokové sadzby už v apríli. Pridala sa tak k ďalším investičným bankám, ktoré už koncom minulého týždňa dali najavo, že ECB pristúpi k sprísneniu menovej politiky už na najbližšom zasadnutí. Informovala o tom agentúra Reuters.
Goldman Sachs v pondelok uviedla, že očakáva zvýšenie úrokových sadzieb zo strany ECB na aprílovom aj následnom júnovom zasadnutí. V obidvoch prípadoch počíta so zvýšením o 25 bázických bodov. Banka pôvodne počítala s tým, že ECB ponechá úrokové sadzby tento rok nezmenené.
Goldman Sachs sa tak pridala k investičným bankám J. P. Morgan a Barclays. Tie koncom minulého týždňa uviedli, že vzhľadom na konflikt na Blízkom východe a s ním spojené očakávania vyššej inflácie a slabšieho ekonomického rastu pristúpi ECB k niekoľkým zvýšeniam úrokových sadzieb, pričom k prvému už v apríli.
Uvedené inštitúcie však na rozdiel od Goldman Sachs očakávajú, že ECB, ktorá minulý týždeň ponechala úrokové sadzby nezmenené, ich tento rok zvýši až trikrát. Po aprílovom zvýšení o 25 bázických bodov by ďalšie zvyšovanie malo prísť v júni a júli. V závere roka by tak kľúčová depozitná sadzba mala dosahovať 2,75 %. To je výrazný obrat oproti pôvodným prognózam, keď ako Barclays, tak J. P. Morgan očakávali ponechanie sadzieb na stabilnej úrovni.
Prognózu vývoja úrokových sadzieb v eurozóne upravila aj banka Morgan Stanley. Tá podobne ako Goldman Sachs očakáva dve zvýšenia úrokových sadzieb zo strany ECB, s prvým však počíta až v júni a s druhým v septembri.
