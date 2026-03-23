Aj investičná banka Goldman Sachs čaká od ECB rast sadzieb už v apríli

Na archívnej snímke z 28. apríla 2025 budova Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Hospodársky rast v eurozóne je lepší, ako ECB očakávala, napriek tomu, že zostal pomalý. Foto: TASR/DPA

Autor TASR
New York 23. marca (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs odhaduje, že Európska centrálna banka (ECB) zvýši úrokové sadzby už v apríli. Pridala sa tak k ďalším investičným bankám, ktoré už koncom minulého týždňa dali najavo, že ECB pristúpi k sprísneniu menovej politiky už na najbližšom zasadnutí. Informovala o tom agentúra Reuters.

Goldman Sachs v pondelok uviedla, že očakáva zvýšenie úrokových sadzieb zo strany ECB na aprílovom aj následnom júnovom zasadnutí. V obidvoch prípadoch počíta so zvýšením o 25 bázických bodov. Banka pôvodne počítala s tým, že ECB ponechá úrokové sadzby tento rok nezmenené.

Goldman Sachs sa tak pridala k investičným bankám J. P. Morgan a Barclays. Tie koncom minulého týždňa uviedli, že vzhľadom na konflikt na Blízkom východe a s ním spojené očakávania vyššej inflácie a slabšieho ekonomického rastu pristúpi ECB k niekoľkým zvýšeniam úrokových sadzieb, pričom k prvému už v apríli.

Uvedené inštitúcie však na rozdiel od Goldman Sachs očakávajú, že ECB, ktorá minulý týždeň ponechala úrokové sadzby nezmenené, ich tento rok zvýši až trikrát. Po aprílovom zvýšení o 25 bázických bodov by ďalšie zvyšovanie malo prísť v júni a júli. V závere roka by tak kľúčová depozitná sadzba mala dosahovať 2,75 %. To je výrazný obrat oproti pôvodným prognózam, keď ako Barclays, tak J. P. Morgan očakávali ponechanie sadzieb na stabilnej úrovni.

Prognózu vývoja úrokových sadzieb v eurozóne upravila aj banka Morgan Stanley. Tá podobne ako Goldman Sachs očakáva dve zvýšenia úrokových sadzieb zo strany ECB, s prvým však počíta až v júni a s druhým v septembri.
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?