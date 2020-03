Aj Kaufland dočasne skracuje otváracie hodiny

Bratislava 23. marca (TASR) - Aj obchodný reťazec Kaufland v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre nový koronavírus dočasne plošne skracuje otváracie hodiny. Upravené otváracie hodiny pre predajne naprieč Slovenskom budú platiť od 23. marca až do odvolania.Ako ďalej informoval reťazec, od pondelka do soboty po novom budú predajne otvorené od 7.00 h do 20.00 h. Nedeľná prevádzka od 8.00 h do 20.00 h zostáva nezmenená. Výnimkou bude len predajňa v bratislavskom Avion Shopping Parku, pre ktorú platia zmenené otváracie hodiny už od štvrtka (19. 3.). Počas celého týždňa je prevádzka otvorená od 8.00 h do 19.00 h.uviedla Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Tesco a Lidl už tiež oznámili, že ich predajne upravujú svoje otváracie hodiny. Hypermarkety Tesco budú otvorené od 7.00 do 21.00 h, menšie predajne Tesco od 7.00 do 20.00 h. Predajne Lidl budú predávať v čase od 7.00 do 20.00 h.Hovorkyňa Kauflandu zároveň pripomenula, že reťazec minulý týždeň oznámil zavedenie nákupných hodín pre seniorov.podčiarkla.Langová zdôraznila, aby zákazníci dodržiavali hygienické opatrenie a vstupovali do predajne len s ochranným rúškom, prípadne aj s rukavicami. Zároveň odporúča uprednostniť bezhotovostné platenie a dodržiavať vzdialenosť 2 metrov.