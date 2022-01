Niektorí klienti si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky

Bratislava 20. januára (TASR) - Niektorí klienti s hypotékou si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky za minulý rok. Ak pri podpise úveru splnili podmienky, vrátane maximálneho veku a príjmu, stačí potvrdenie o zaplatených úrokoch doložiť k svojmu ročnému zúčtovaniu dane, resp. k daňovému priznaniu. Uviedla to riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.



Väčšina bánk klientom toto potvrdenie vydáva automaticky a počas januára ho zašle elektronicky do ich internet bankingu alebo poštou domov, v niektorých bankách však treba o potvrdenie požiadať.



"Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru si môžu uplatniť klienti, ktorí splácajú hypotéku poskytnutú po 31. decembri 2017 a pri podpise úveru mali najviac 35 rokov. Zároveň sa zmestili do maximálneho príjmového stropu, ktorý sa odvíja od priemernej mzdy a každý rok sa mení. Napríklad ak ste hypotéku podpisovali v minulom roku, váš príjmový strop pre uplatnenie daňového bonusu bol 1472,90 eura v hrubom, resp. 2945,80 eura ak sú v úvere dve osoby," opísala Šablová.



Bonus sa počíta ako 50 % zo zaplatených úrokov, najviac z výšky úveru 50.000 eur a je ohraničený maximálnou sumou 400 eur. "O sumu vypočítaného daňového bonusu zo zaplatených úrokov si potom človek môže znížiť svoju daň z príjmov. To znamená, že ak je zamestnanec a požiada svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, tak mu štát v tomto zúčtovaní môže vrátiť 400 eur. Ak ide o podnikateľa s hypotékou, ten si o sumu bonusu môže znížiť svoju daňovú povinnosť," pokračovala Šablová.



Na daňový bonus majú klienti nárok počas piatich rokov po prvom čerpaní hypotéky a počíta sa z výšky úveru do 50.000 eur. "Úver, ktorý banka klientovi poskytla, môže byť samozrejme aj vyšší, ale bonus sa počíta len zo zaplatených úrokov najviac zo sumy 50.000 eur. Takisto, ako bol kedysi ohraničený aj štátny príspevok pri hypotéke pre mladých," spresnila Šablová. Zároveň upozornila, že ak mladý človek hypotéku do päť rokov od čerpania refinancoval, na refinančný úver sa daňová úľava nevzťahuje.