Aj po vyše 30 rokoch východní Nemci výrazne zaostávajú vo výške platov

Magdeburg 27. októbra (TASR) - Platy v spolkových krajinách bývalého socialistického Nemecka aj po viac než 30 rokoch od zjednotenia výrazne zaostávajú za platmi v ostatných spolkových krajinách. Uviedla to Nemecká konfederácia odborových zväzov (DGB). Podľa šéfky DGB v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko Susanne Wiedemeyerovej platy v bývalej socialistickej NDR zaostávajú za tými v spolkových štátoch bývalej NSR takmer o pätinu. Informovala o tom agentúra DPA.



Tento rozdiel podľa Wiedemeyerovej znamená, že pri porovnaní platov východných a západných Nemcov pracujú zamestnanci z bývalej NDR od 22. októbra fakticky zadarmo. "Z pohľadu platov k zjednoteniu stále nedošlo," povedala Wiedemeyerová odkazujúc na zjednotenie Nemecka v roku 1990. Platový rozdiel, ktorý predstavuje zhruba 800 eur mesačne, nevyhnutne vedie podľa nej k frustrácii. "Chápem, prečo sa niektorí východní Nemci cítia ako občania druhej kategórie," dodala.



DGB analyzovala údaje nemeckého štatistického úradu Destatis o priemerných platoch v spolkových krajinách východného a západného Nemecka. Prieskum za rok 2023 ukázal, že hrubá priemerná mzda zamestnancov vo východnom Nemecku pracujúcich na plný úväzok dosahovala mesačne 3563 eur, zatiaľ čo v prípade spolkových krajín bývalej západnej NSR to bolo 4401 eur mesačne.



Člen Spolkovej výkonnej rady DGB Stefan Körzell uviedol, že ekonomika vo východných krajinách rástla v ostatných rokoch výraznejšie než v prípade západných spolkových krajín, tempo rastu miezd východných Nemcov však bolo podpriemerné. "To sa musí čo najskôr zmeniť," povedal.



DGB vyzvala na zvýšenie počtu kolektívnych zmlúv vo východnom Nemecku, čo by umožnilo rast miezd. Körzell v tejto súvislosti dodal, že vo východonemeckých spolkových krajinách sa kolektívne zmluvy týkajú iba 44 % zamestnancov. To je podstatne slabšie percento než v západonemeckých spolkových štátoch.