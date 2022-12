Aj pri epidémii respiračných ochorení je stále nárok na pandemické OČR

Bratislava 14. decembra (TASR) - Aj v súčasnosti, pri epidémii respiračných ochorení, Sociálna poisťovňa (SP) vypláca svojím poistencom dávku pandemické ošetrovné (OČR). Upozornil na to v stredu hovorca SP Martin Kontúr.



Doplnil, že dávku môžu zo SP naďalej poberať rodičia detí do 11, respektíve 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Nárok na ňu budú mať aj vtedy, ak sa deti budú učiť on-line pre uzatvorenie triedy alebo školy, na základe rozhodnutia hygienika, riaditeľa školy alebo jej zriaďovateľa. V prípade starších detí do 16 roku si rodičia môžu uplatniť nárok, ak lekár potvrdí potrebu osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa. Ak je dieťa nad 11 rokov veku zdravé a ostáva doma z dôvodu uzavretia triedy alebo školy, nárok na pandemické OČR nevznikne.



Podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ktoré sa zaviedli 12. marca 2020, a teda za mimoriadnej situácie, ktorá stále trvá, sa nemenia. Naďalej platí, že nárok na pandemické OČR má nemocensky poistená osoba, zdôraznil hovorca.



Ak bolo zariadenie alebo jeho časť zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, Sociálnej poisťovni na účely pandemického ošetrovného netreba predkladať potvrdenie. Tá dostáva informácie od okresných úradov v sídle kraja, ktorým poskytujú údaje školy. "Pre uplatnenie nároku na pandemické OČR stačí, aby rodič, ktorý už mal počas mimoriadnej situácie priznaný nárok na ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni, počas ktorých sa o dieťa staral," vysvetlil Kontúr.



Dodal, že nárok na pandemické ošetrovné majú poistenci naďalej aj v prípade, ak hygienik nariadil karanténne opatrenie, respektíve izoláciu konkrétnemu dieťaťu. Toto nariadenie potvrdzuje pediater na origináli Žiadosti o ošetrovné a zasiela ho Sociálnej poisťovni. V uvedenom tlačive vyznačí dĺžku opatrenia.



Sociálnej poisťovni však tlačivo môže predložiť aj rodič. Ak ešte nečerpal pandemickú OČR, musí o ňu Sociálnu poisťovňu požiadať. Nemusí však navštíviť pobočku osobne a môže tak urobiť z domu, treba vyplniť elektronický formulár Žiadosti o pandemické ošetrovné a zaslať ho elektronicky, upresnil hovorca.



Následne rodič, na konci mesiaca, ako doteraz, zasiela elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ho ošetroval. Tento formulár treba zaslať iba, ak nárok na sociálnu dávku nebol uplatnený na originálnej Žiadosti o ošetrovné, ktorú potvrdil pediater a vymedzil v nej dĺžku starostlivosti alebo ošetrovania. SP uviedla, že formuláre sú na jej webovej stránke.