Aj pri výnosoch z investovanía sa dá optimalizovať daňová povinnosť

Bratislava 12. decembra (TASR) - Pri investovaní platí, že najlepšie dane sú žiadne dane. To sa zabezpečiť investovaním do nástrojov, ktoré sú od daní a odvodov zo zákona oslobodené.



Pre fyzické osoby platí, že ak doba medzi nákupom a predajom investičného nástroja, ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov (napr. indexové fondy, dlhopisy, akcie a pod.), ubehne viac než rok, výnos z predaja takého nástroja je oslobodený od dane aj odvodov.



"Od roku 2020 pribudne do zákona nová podmienka. Ak si budete chcieť uplatniť tento tzv. časový test, musí byť investičný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu minimálne rok. Ak bol teda investičný nástroj, ktorý ste si kúpili, prijatý na regulovaný trh až po vašom nákupe, ročný časový test začína plynúť až od dňa, v ktorom bol tento nástroj prijatý na regulovaný trh burzy cenných papierov," vysvetlil Maroš Ďurik, CEO spoločnosti Across Private Investments.



Druhou možnosťou, ktorá sa dá využiť práve na konci roka, je započítanie ziskov a strát investičných nástrojov, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní na rovnakom riadku. Výnimkou sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pri ktorých je možné uplatniť tzv. časový test uvedený vyššie. "Takže, ak ste v kalendárnom roku zrealizovali z predaja nejakých akcií zisk a z iných stratu, môžete zisky a straty započítať a znížiť si alebo vynulovať svoj čiastkový daňový základ. Treťou možnosťou, kedy nemusíte platiť dane a odvody, je tzv. daňový štít. Ak v kalendárnom roku dosiahnete výnosy z predaja cenných papierov do 500 eur, dane a odvody neplatíte," zdôraznil Ďurik.