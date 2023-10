Aj seniori môžu investovať, musia si dať pozor na riziká

Bratislava 28. októbra (TASR) - Mnohí seniori boli v minulosti zvyknutí šetriť si len doma alebo na sporiacich účtoch. V súčasnosti však takýto prístup vzhľadom na infláciu a nízke úrokové sadzby prináša prepad hodnoty peňazí. Aj seniori však môžu investovať, potrebujú si však dať pozor na riziká, upozornil garant pre sektor úverov UNIVERSAL maklérsky dom Marek Sokol.



"Samozrejme, berieme ohľad aj na to, že s pribúdajúcim vekom sa môže meniť investičný zámer z vlastného sporenia na sporenie pre vnúčatá a podobne," zhodnotil odborník. V pokročilejšom veku dokážu seniori podľa neho zhodnocovať svoje úspory napríklad cez dlhopisy, prípadne prostredníctvom realitného fondu, ktorý dosahuje síce nižšie, no dlhodobo stabilné výnosy bez výkyvov.



"V pokročilejšom veku je možné nastaviť investíciu, ktorá by prinášala aj určité zhodnotenie, čo v prípade sporenia "do vankúša" absentuje. Dokonca takáto forma domáceho sporenia vytvára určitú dávku rizika, čoho dôkazom sú už mnohí podvedení dôchodcovia. Naopak, v prípade investovania okrem toho, že sú peniaze chránené, tak sú, samozrejme, aj dedičné, takže v žiadnom prípade by o tieto finančné prostriedky rodina neprišla," zdôraznil Sokol.



Upozornil, že hoci mnohí seniori už veľmi dobre ovládajú smart zariadenia a sú aktívni aj na sociálnych sieťach, ich prípadná dôverčivosť z nich môže spraviť terč pre podvodníkov. "Je nesmierne dôležité byť obozretný, a to aj v dnešnej dobe, kedy všade naokolo prevláda vplyv digitalizácie. Obzvlášť to platí pre staršiu generáciu, resp. pre ľudí, ktorí nie sú v tejto oblasti veľmi zorientovaní," priblížil odborník.



Podvodníci môžu napríklad ponúkať až príliš vysoké zhodnotenie finančných prostriedkov za veľmi krátku dobu, čo na prvý pohľad znie veľmi lákavo. "To je však prakticky nemožné, pokiaľ máme zachovať aj primeranú mieru rizika. Zároveň je veľmi dôležité nechať, a to akémukoľvek klientovi, dostatočný priestor na porozumenie a zhodnotenie daného produktu. V žiadnom prípade by nemal byť klient vystavený časovému nátlaku," zdôraznil Sokol.



Odporučil, aby sa seniori pri väčších investíciách, ale aj ďalších dôležitých finančných rozhodnutiach nebáli konzultovať ich napríklad so svojimi rodinnými príslušníkmi, alebo finančnými odborníkmi. Tí im pravdepodobne budú vedieť pomôcť odhaliť prípadné podvodné praktiky.