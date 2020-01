Aj subdodávatelia môžu byť pre firmy bezpečnostným rizikom

Bratislava 30. januára (TASR) - Vyše dve tretiny podnikov (71 %), ktoré majú s obchodnými partnermi a dodávateľmi nastavené osobitné pravidlá zamerané na narábanie s dátami, dostalo kompenzáciu po incidente, ak nastal na strane dodávateľa, s ktorým zdieľali informácie. V prípade porovnateľných podnikov bez zavedených pravidiel išlo len o 22 %. Na tieto zistenia poukázal prieskum spoločnosti Kaspersky realizovaný medzi lídrami a odborníkmi v oblasti IT bezpečnosti.



Podľa prieskumu spoločnosti Gartner zaznamenalo za posledné tri roky až 71 % podnikov zvýšenie počtu dodávateľov v rámci svojej dodávateľskej siete. Rovnaké percento spoločností očakáva, že ich počet bude rásť aj v nasledujúcich troch rokoch. Na to, aby si subdodávatelia mohli plniť svoje pracovné povinnosti, im podniky často umožňujú prístup k svojim citlivým dátam a IT aktívam.



Správa spoločnosti Kaspersky, ktorá sa pozrela na IT bezpečnosť z ekonomického pohľadu, odhalila, že 79 % podnikov má zavedené špeciálne pravidlá, ktoré vysvetľujú partnerom a dodávateľom, ako pracovať so zdieľanými zdrojmi a dátami, pričom je tu zahrnutá aj informácia o možných pokutách, ktoré môžu byť v prípade incidentov aplikované. Ich obavy sú opodstatnené, z prieskumu totiž vyplýva, že škody spôsobené rôznymi incidentmi dosahujú odhadom v priemere hodnotu 2,33 milióna eur, pričom únik údajov patrí medzi tri najnákladnejšie problémy, ktorým podniky čelia. Experti spoločnosti odhalili už viacero sofistikovaných útokov v dodávateľskom reťazci, vrátane hrozby ShadowPad.



Jednou z hlavných výhod implementácie pravidiel pre spoluprácu s tretími stranami je to, že definuje oblasti zodpovednosti pre obe zúčastnené strany. Vďaka tomuto nastaveniu sa zvyšuje pravdepodobnosť, že podnik dostane kompenzáciu od dodávateľa, ak sa stane vstupným bodom pre útok. Až 71 % podnikov, ktoré majú zavedené pravidlá pre spoluprácu s tretími stranami, uviedlo, že po incidente dostalo od tretej strany finančnú kompenzáciu.



"Výsledky nášho prieskumu majú nádych istého paradoxu, keď podniky so zavedenými osobitnými pravidlami pre spoluprácu s tretími stranami zažívajú útoky cez dodávateľský reťazec častejšie. Avšak v tomto prípade je skôr logické, že podnik so širšou dodávateľskou sieťou bude tejto oblasti venovať zvýšenú pozornosť, čo podnik vedie aj k implementácii konkrétnych opatrení. A takisto veľká sieť subdodávateľov len zvyšuje pravdepodobnosť možného narušenia alebo úniku dát. Okrem toho môžu podniky so zavedenými pravidlami pre spoluprácu s tretími stranami presnejšie určiť príčiny konkrétneho narušenia či úniku," hovorí Miroslav Kořen, generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu.