Aj tento rok ocenia najlepšie inovácie potravinárskych podnikov

Bratislava 2. júna (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhlasuje už tretíkrát súťaž o Cenu PKS. Tretí ročník prináša nové možnosti zapojenia produktov do súťaže pomocou vynovených pravidiel. Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v SR, ktoré úspešne investujú do inovácií, reformulujú svoje výrobky, investujú do ochrany životného prostredia a vedia prinášať na trh nové produkty. Informovala o tom PKS.



Inovácie v potravinárskej výrobe, prenos vedeckých poznatkov do praxe, reformulácia výrobkov či ochrana životného prostredia patria podľa komory k témam, ktorým sa PKS venuje už niekoľko rokov. Prihlásiť so svojím výrobkom sa môžu potravinárske podniky v termíne do 30. septembra 2020, a to kategórii inovatívny výrobok, inovácie v rámci potravín na osobitné výživové účely, reformulácia roka, trvalá udržateľnosť, začínajúci potravinár a osobnosť potravinárstva. Viac informácií o súťaži sa nachádza na internetovej stránke www.cenapks.sk.



"V tejto ťažkej dobe je veľmi dôležité, aby sme diskutovali so štátnymi predstaviteľmi o podpore potravinárskeho priemyslu, ale aj jednotlivými potravinármi. Sme radi, že môžeme aj pomocou súťaže o Cenu PKS pomáhať potravinárom v propagácii ich produktov. Práve teraz je mimoriadne potrebné, aby sme im vyjadrili podporu a odvďačili sa im za ich prácu. Prihlásením produktov do súťaže sa môžu naši podnikatelia ukázať nielen celému Slovensku. Súťaž účastníkom prináša množstvo nových kontaktov a informácií, ktoré im môžu pomôcť v ďalšom napredovaní," uzatvorila riaditeľka PKS Jana Venhartová.