Aj vďaka Vám bol rok 2022 o čosi lepší

Bratislava 29. decembra (OTS) - Prečo pomáhame? Je to celkom jednoduché: preto, lebo to je správna vec. A preto, lebo jeden dobrý skutok vyvoláva ďalší a ten ďalší a ďalší. Dobro sa násobí. Je to podobné ako s oceánom, ktorý sa tiež skladá z množstva malých kvapiek. Aj dobré skutky môžu mať takýto efekt a presne to sa vďaka zákazníkom Lidla podarilo aj v roku 2022. Diskont spolu s nimi pomohli ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, a slovenskej prírode v celkovej hodnote viac ako 1 650 000 €.Ktorá pomoc sa ráta? Odpoveď je opäť naporúdzi: každá! Vďaka zázračným ľuďom, ktorí nakupujú a pracujú v Lidli a zapájajú sa do jeho projektov, sa opäť podarilo spraviť v roku 2022 zo Slovenska lepšie miesto pre život. „Bez našich zákazníkov a zamestnancov by to nešlo. Vďaka ich podpore a štedrosti sme opäť rozdali viac potravín, vysadili viac stromčekov, potešili a pomohli viacerým deťom, podali pomocnú ruku zdravotníkom a upratali o čosi väčšiu časť našej krajiny. Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa o to zaslúžili, a dúfame, že v ďalšom roku spoločne pomôžeme zase o niečo viac,“ povedala Zuzana Sobotová, senior konzultantka pre CSR projekty.V roku 2022 ubudlo zo slovenskej prírody viac ako 600 ton odpadu, vďaka projektom Upracme si Slovensko a Nenechajme to plávať. V prvom sa môžu zákazníci rozhodnúť, či si ponechajú zálohu za vratné obaly, alebo podporia dobrovoľnícke upratovania. Nenechajme to plávať je o dobrovoľných centových príspevkoch za mikroténové vrecká, ktoré si zákazníci zoberú a Lidl ich hodnotu zdvojnásobí, a hlavne o mikroténových vreckách, ktoré si vďaka kampani zákazníci nevezmú.V roku 2022 dostali desiatky tisíc ľudí, ktorí to najviac potrebujú, pravidelnú podporu v podobe potravinovej pomoci. Stovky ton potravín putovali pre núdznych v regiónoch z najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku Podeľ sa a pomôž. Ďalšie tony pomoci smerovali ľuďom utekajúcim pred vojnou u našich východných susedov. Hodnota tejto pomoci bola takmer milión eur.Tridsaťosem rodín s vážne chorými malými deťmi dostalo vďaka projektu Od začiatku v dobrých rukách presne takú pomoc ako potrebujú. Zdravotníkom, konkrétne Slovenskému Červenému krížu, pomôže aj 250 000 € zo zbierky Srdce na správnom mieste.Uvedomujeme si aj nevyhnutnosť digitalizácie slovenských škôl a preto sme im poskytli IT techniku v hodnote 219 000 €, napr. cez program pri otváraní nových predajní Váš nákup = veľká pomoc.Komu sa nelení, tomu sa zelení. Okrídlená veta, ktorá má v Lidli už roky svoje čestné miesto. Voda pre stromy priniesla na kalamitné územie v Tatrách ďalšie nové stromčeky, konkrétne 185 000. Lidl les pomáhajú tradične vysádzať aj zamestnanci diskontného reťazca.Všetko podstatné o CSR aktivitách Lidla sa dozviete na webe www.spolocenskazodpovednost.sk alebo na oficiálnych profiloch diskontu na sociálnych sieťach. Zapojiť sa do projektov môžete v ktorejkoľvek zo 160 predajní Lidla na Slovensku.