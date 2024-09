Aj zahraničie pozná kvalitné slovenské potraviny, ktoré majú úspech?

Bratislava 2. septembra (OTS) - Keď naši športovci zbierajú medaily na svetových súťažiach, sme pyšní na to, že sme Slováci, tak prečo svoju hrdosť neprejaviť aj pri nákupe potravín? Vložiť si do košíka tie domáce je ideálny spôsob, ako podporiť tunajších výrobcov aj našu ekonomiku. Podľa výsledkov prieskumu spotrebiteľského panelu GFK* uskutočnenom v júli 2024 nájdu spotrebitelia v priemere najviac vystavení slovenských produktov v Kauflande. Ten spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov vedie s počtom 6 047 vystavení.Do jeho regálov dodáva svoje produkty aj spoločnosť Nealko Oravan, ktorá v obci Podbiel zamestnáva 30 ľudí. „hovorí riaditeľ. Svieža pramenitá voda pochádzajúca z prameňa Rezbárova baňa v Oravskom Bielom Potoku sa do fliaš dostáva pomocou najmodernejších technológií. „“ pokračuje riaditeľ spoločnosti Nealko Oravan, ktorá sa vďaka partnerstvu s Kauflandom dostala aj na zahraničný trh. Pramenitú vodu z Oravy zákazníci môžu nakupovať aj v českej sieti obchodného reťazca.vysvetľuje. V zozname produktov vyrobených domácimi producentmi pod privátnymi značkami , ktoré sa predávajú aj mimo Slovenska, nechýbajú piškóty, oblátky, syry, tofu či dojčenská voda.Syry vyrobené na Slovensku nájdu zákazníci aj v zahraničných predajniach Kauflandu / Foto: KauflandTo, aby si v regáloch Kauflandu mohli vyberať domáce produkty aj milovníci mäsa, má vo svojich rukách aj spoločnosť Hyza. Do predajní dodáva hydinu z dobrej adresy, kde pôsobí už vyše 75 rokov a aktuálne zamestnáva viac ako 900 ľudí. „,“ vysvetľuje, ktorá má v portfóliu množstvo produktov. Špeciálne hrdá je na detskú šunku Dobrotkovo s jemnou chuťou kuracieho mäsa a so zníženým obsahom soli. Výrobca, ktorý je lídrom na trhu s hydinou a hydinovými výrobkami, spolupracuje s reťazcom aj na jeho produktovej rade K- Z lásky k tradícii . Privátnu značku, ktorú vyrábajú výlučne domáci dodávatelia, tvorí už vyše 100 produktov, vrátane kuracích prsných rezňov, krídel či dolných stehien.Pre reťazec je podpora domácich dodávateľov súčasťou obchodnej stratégie / Foto: KauflandPre obľúbeného predajcu potravín je neustále zvyšovanie podielu domácich výrobkov súčasťou stratégie. Vlani v jeho predajniach až 50 percent ovocia a zeleniny, ktoré je možné vypestovať v našich podmienkach, pochádzalo od slovenských pestovateľov. Tým spolupráca s reťazcom poskytuje nielen pravidelný odbyt, ale aj príležitosť investovať do moderných technológií alebo rozširovať výrobu. „vysvetľujeKaufland aktuálne spolupracuje s viac ako 500 dodávateľmi so sídlom v Slovenskej republike, pričom 130 z nich sú malí regionálni výrobcovia , a iba za posledné tri obchodné roky za ich produkty zaplatil vyše 2, 2 miliardy eur. Lebo obchodný reťazec nie je len o nakupovaní potravín, je za ním oveľa viac. Dlhodobá podpora slovenských dodávateľov, príležitosť exportovať na zahraničné trhy či zaujímavé príbehy veľkých i menších výrobcov, ktorých produkty sa vďaka Kauflandu dostanú do domácností naprieč celým Slovenskom a aj do sveta.