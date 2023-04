Aj zamestnanecké podiely vo firme podliehajú daňovej povinnosti

Bratislava 11. apríla (TASR) - Nielen startupy a začínajúce firmy v oblasti IT začínajú na Slovensku čoraz častejšie poskytovať zamestnancom benefit vo forme zamestnaneckých akcií alebo opcií. Okrem ich právneho a ekonomického nastavenia sú s nimi spojené aj viaceré daňovo-odvodové súvislosti. Upozornila na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax, ktorej právnici sú súčasťou legislatívnych tímov viacerých štátnych orgánov.



Benefit vo forme firemných akcií alebo opcie na ich získanie pomáha nájsť vhodných ľudí na trhu, ale aj motivovať ich k lojalite a udržať vo firme. "V našej praxi evidujeme výrazný nárast záujmu o odmeňovanie vo forme zamestnaneckých podielov nielen medzi menšími, začínajúcimi firmami, najmä v oblasti IT a digitálnych technológií, ale aj medzi etablovanými spoločnosťami. Nie je to preto iba o firmách, ktoré sú v začiatkoch a nemajú dostatok prostriedkov na vysoké platy, a preto sa šikovných ľudí snažia prilákať práve vydaním zamestnaneckých podielov, ktorých hodnota by mala rásť spolu s rastom firmy," priblížil partner právnickej kancelárie Tomáš Demo.



Hlavný ekonomický benefit zamestnaneckých podielov spočíva v možnosti získať časť zisku spoločnosti, prípadne tento podiel v budúcnosti predať a zarobiť. Existuje tak predpoklad, že vlastníctvo podielu na firme zamestnanca priamo motivuje pracovať na raste jej hodnoty.



Často sa stáva, že spoločnosť najprv udelí alebo predá svojim zamestnancom opcie. Ide o abstraktné aktívum, ktoré sa po splnení určitých podmienok mení na reálne podiely na spoločnosti.



"Zamestnanecké akcie upravuje zákon o dani z príjmov aj v ustanovení § 5. Ak zamestnanec obdrží len opciu, k jej zdaneniu nedochádza. K zdaňovaniu dochádza až pri skutočnej realizácii zamestnaneckej opcie, čo štandardne predstavuje deň konverzie opcie na akciu, alebo deň vzniku existencie takejto možnosti. Ide tak o posunutie zdanenia príjmu do momentu jeho skutočnej existencie, kedy obdržané aktívum predstavuje reálny a dispozitívny nárast majetku," priblížil daňový advokát Highgate Law & Tax Peter Varga.



Jedným z dôvodov, prečo niektoré firmy svojim zamestnancom takéto vlastnícke podiely neponúkajú, môže byť vysoké daňové a odvodové zaťaženie tohto benefitu. Alternatívne preto v praxi vznikajú rôzne formy tzv. tieňových akcií na spoločnosti. Sú štruktúrované rôznymi spôsobmi s cieľom odstrániť nevýhody štandardného režimu.



"Na rozdiel od štandardných možností sa zamestnanec alebo dodávateľ v tomto prípade nestáva zapísaným akcionárom alebo spoločníkom firmy. Na základe zmluvy s firmou získa "tieňový" podiel na podnikaní spoločnosti, ktorý mu môže zaručovať, v závislosti od štruktúrovania konkrétneho nastavenia, de facto rovnaký rozsah majetkových práv a benefitov ako štandardným akcionárom a spoločníkom," vysvetlil Varga.



V niektorých aspektoch sa tieňové akcie podobajú tichému spoločenstvu, čo môže mať aj daňové benefity. Zo strany firiem ide podľa právnika často o preferovanú možnosť, keďže na rozdiel od vydávania obchodných podielov a akcií je to administratívne jednoduchšie riešenie.