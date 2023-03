Ajay Banga je jediný kandidát na post šéfa Svetovej banky

Washington 30. marca (TASR) - Ajay Banga, ktorého nominovali USA, je jediným kandidátom na post prezidenta Svetovej banky (SB). Banka to potvrdila vo štvrtok, čím pripravila pôdu pre jeho pravdepodobné vymenovanie v nadchádzajúcich mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nominácie bolo možné predkladať do 29. marca, ale okrem USA žiadny ďalší štát nenavrhol svojho kandidáta.



"V súlade so zavedenými postupmi uskutočnia riaditelia SB formálny pohovor s kandidátom vo Washingtone a očakávajú, že výber prezidenta uzavrú v pravý čas," oznámila banka vo vyhlásení.



Banga je Američan pôvodom z Indie a v súčasnosti pôsobí ako podpredseda v investičnej spoločnosti General Atlantic. Predtým bol generálnym riaditeľom spoločnosti Mastercard. Na post šéfa SB ho vo februári nominoval americký prezident Joe Biden. Uviedol pritom, že má "kritické skúsenosti s mobilizáciou verejno-súkromných zdrojov na riešenie najnaliehavejších výziev súčasnej doby vrátane zmeny klímy".



Začiatkom marca vyjadrili Bangovi podporu traja nositelia Nobelovej ceny a desiatky lídrov občianskej spoločnosti a filantropov. Joseph Stiglitz, ktorý v roku 2001 získal Nobelovu cenu za ekonómiu, prezidentka nadácie New America Foundation Anne-Marie Slaughterová a Fred Krupp, prezident Environmental Defense Fund, boli medzi 53 osobnosťami, ktoré podpísali vyhlásenie na podporu Bangu. Poukázali pritom na jeho prácu.



Od založenia Svetovej banky v roku 1944 bolo nepísaným pravidlom, že ju vedie Američan, zatiaľ čo na čele Medzinárodného menového fondu (MMF) stojí Európan. Proti tomuto modelu však v uplynulých rokoch ostro vystúpili transformujúce sa ekonomiky, ktoré požadujú, aby najvyššie posty v dôležitých finančných inštitúciách zastávali ľudia na základe odbornosti a nie národnosti. Spojené štáty americké sú pritom najväčším akcionárom SB.