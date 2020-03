Ak bude karanténa trvať v Nemecku cez 2 mesiace,bude nutný ďalší balík

Frankfurt nad Mohanom 29. marca (TASR) - Balík ekonomických stimulov v Nemecku v hodnote vyše 750 miliárd eur na zmiernenie dôsledkov šírenia nového koronavírusu na firmy a domácnosti bude stačiť približne na dva mesiace. Uviedol to pre nemeckú mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland šéf pre ekonomický výskum inštitútu Leibniz-Institut Reint Gropp.



Podľa neho vládny balík postačí približne na dva mesiace vzhľadom na karanténu. "Ak bude karanténa trvať viac než dva mesiace, bude potrebný ďalší balík. To by mohlo znamenať bezprecedentný schodok štátneho rozpočtu," uviedol Gropp.



Viacerí ekonómovia aj politici uviedli, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby karanténa neviedla k obrovským ekonomickým škodám. Kancelárka Angela Merkelová, ako aj niektorí ministri však počas víkendu dali najavo, že sú proti skorému uvoľneniu reštrikcií.