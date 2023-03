Ak chcú firmy kvalitnú pracovnú silu, musia sa podľa odborníkov zmeniť

Bratislava 21. marca (TASR) – Spoločnosti, ktoré chcú prilákať a udržať si kvalitných zamestnancov, musia prejsť zmenou. Byť atraktívnym zamestnávateľom si bude vyžadovať kombináciu zaujímavého finančného aj nefinančného ohodnotenia, ale aj záujmu o zamestnancov. Uviedol to Michal Porubän zo spoločnosti Investart. Zmeny na trhu práce spôsobené nedostatkom vhodných zamestnancov v tomto roku očakávajú aj personálne agentúry.



"Firmy musia zmeniť svoje vnútorné hodnoty a nastavenia tak, aby vyhovovali súčasnej dobe. Kritériá výberu musia byť presnejšie, jasnejšie a najmä musia byť vo výberovom procese dodržané," uviedol Porubän. "Silným prvkom sa opäť stáva osobná pochvala od nadriadeného, záujem o zamestnanca ako o ľudskú bytosť a smerovanie k work-life balansu," dodal.



Personálne agentúry od začiatku kalendárneho roka pociťujú, že sa tento rok zásadne zmení trh práce. Nedostatok pracovnej sily na jednej strane a intenzívna potreba firiem dôkladnejšie strážiť finančné zdroje na strane druhej vyústia do zmien, ktorých výsledkom by mali byť spokojnejší a lepšie ohodnotení zamestnanci.



"Napriek tomu, že najmä v oblasti priemyslu, výroby a IT zamestnávatelia stále pociťujú nedostatok vhodných uchádzačov, už koncom minulého roka sa dali jasne sledovať nové tendencie v náborových smeroch a aktivitách, ktoré sú dlhodobejšie a dôkladnejšie. Cieľom zamestnávateľov je vyhľadať za zvýšenú mzdu takých zamestnancov, ktorí čo najviac vyhovujú ich potrebám," zdôraznil výkonný riaditeľ personálnej agentúry Maxin’s Group Roman Kučera.



Kým zamestnanci žiadajú finančné aj nefinančné benefity a uznanie, podľa expertov na trh práce zamestnávatelia kladú čoraz väčší dôraz na vyšší a kvalitnejší pracovný výkon, ktorý je dôslednejšie kontrolovaný. Lívia Bachratá, zo spoločnosti Edenred upozornila, že pre zamestnancov je dôležitá nielen dovolenka, príspevok na stravovanie či rekreáciu, ale aj nepeňažné benefity. "Veľmi obľúbeným je flexibilný pracovný čas a možnosť pracovať na diaľku. Samozrejme, iba v oblastiach, kde sa takto pracovať dá. V iných smeroch zamestnanci oceňujú nepeňažné odmeny, ktorých podobu si môžu vybrať sami prostredníctvom benefitných programov," priblížila.



Osvedčenými cestami, ako zamestnávateľ môže prilákať dobrých zamestnancov, je budovanie silnej značky, zlepšovanie imidžu spoločnosti, vytváranie dobrých pracovných podmienok s možnosťou ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu. Na to však musia byť podľa Kučeru splnené aj isté podmienky na strane zamestnancov. Zamestnávatelia preto čoraz častejšie okrem požiadavky na znalosti a odbornosť kladú dôraz na takzvané mäkké schopnosti, ako sú zodpovednosť, spoľahlivosť, sebadisciplína, flexibilita, odolnosť voči stresu a schopnosť riešiť problémy.