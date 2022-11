Ak dôchodca chce odcestovať, môže si dať posielať dôchodok inde

Bratislava 24. novembra (TASR) - Dôchodca, ktorý poberá dôchodok v hotovosti na pošte a často odcestuje na dlhšie, môže v záujme včasného doručenia dôchodku zmeniť spôsob jeho doručovania na účet v banke. Musí však o to požiadať Sociálnu poisťovňu (SP) najmenej tri mesiace vopred. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.



"Banka dôchodcovi poskytne a potvrdí tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke," uviedol hovorca. Formulár je aj na webovej stránke SP a v jej pobočkách.



Dôchodca môže požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku aj neformálnou písomnou žiadosťou. Potrebné však je, aby predložil aj doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý dôchodok žiada poukazovať. "Môže to byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu," upresnil Kontúr. O poukazovanie dôchodku na účet môže dôchodca požiadať aj osobne s odovzdaním dokladu o tom, že je majiteľom účtu. Sociálna poisťovňa uviedla, že zmenu zariadi od tretej výplatnej splátky dôchodku po doručení žiadosti.



Dôchodca, ktorý plánuje odcestovať na dlhšie, môže požiadať poštu, aby mu dôchodok doposielala na inú adresu v SR. To je možné na pošte zariadiť najviac na pol roka a zmenu netreba nahlasovať, uzavrela inštitúcia.