Ak ľudia zaplatia v správnom čase, štát odpustí pokuty aj úroky
Ak daňovník daňový nedoplatok zaplatí ešte pred 1. januárom 2026, daňová amnestia sa naňho nevzťahuje, zdôraznila FS.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Od januára 2026 štartuje daňová amnestia, ktorá umožní daňovníkom zbaviť sa dlhov voči štátu bez pokút a úrokov z omeškania. Cieľom je pomôcť tým, ktorí majú daňové nedoplatky k 30. septembru 2025 alebo nepodali daňové priznanie do tohto dátumu. Informovala o tom v piatok Finančná správa (FS) SR.
Aby daňovník mohol využiť daňovú amnestiu, musí daňový nedoplatok zaplatiť v období od 1. januára do 30. júna 2026. V prípade, že má niekto daňový nedoplatok k 30. septembru 2025 alebo nepodal priznanie, môže počas obdobia od 1. januára 2026 do 30. júna 2026 zaplatiť daňový nedoplatok alebo dodatočné daňové priznanie a uhradiť v ňom vypočítanú daň. Len vtedy mu štát odpustí pokuty a úroky z omeškania, ktoré by inak musel zaplatiť.
Ak daňovník daňový nedoplatok zaplatí ešte pred 1. januárom 2026, daňová amnestia sa naňho nevzťahuje, zdôraznila FS. Znamená to, že pokuty a úroky z omeškania budú vyrubené a budú musieť byť zaplatené v plnej výške. Finančná správa zároveň dodala, že ak vznikne nový daňový nedoplatok po 30. septembri 2025, daňová amnestia sa na tento nedoplatok nevzťahuje.
