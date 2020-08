Pre fungujúce mesto sú spory medzi developermi a občanmi neprospešné

Bratislava 30. augusta (TASR) – Ak má ktorékoľvek mesto riadne fungovať, bolo by dobré neživiť umelo vytvorený konflikt medzi subjektmi trojuholníka, ktorý tvoria mesto, občan a developer. Lepšie by bolo aktívne hľadanie možností, ako upevniť vzájomné prepojenia. Myslí si to Inštitút urbánneho rozvoja (IUR).



Developeri, mesto a jeho obyvatelia sú základným prostredím rozvíjajúceho sa mesta, podotkol inštitút. Samospráva je tvorcom pravidiel, občania majú v rukách štátnu moc, keďže práve oni si volia svojich zástupcov a developeri sú subjektmi, ktoré vlastnia pozemky a usilujú sa o ich zhodnotenie v podobe zisku, ale ponúkajú tiež pridanú hodnotu pre mesto a jeho obyvateľov, takto to vidí IUR.



"Predovšetkým vo väčších mestách je badateľná skúsenosť, že občiansky sektor sa profiluje do opozície voči developerom, ktorých považuje za svojich nepriateľov, a teda i nepriateľov mesta. Tento pohľad však nie je správny," pokračuje inštitút.



Podľa IUR je prirodzené, že i developer – rovnako ako akýkoľvek iný podnikateľský subjekt – sa usiluje o maximalizáciu svojho zisku. "Je potrebné si uvedomiť, že developeri nestavajú budovy či mestské štvrte sami pre seba," dodal inštitút. Stavajú ich pre svojich klientov, nájomcov či obyvateľov, ktorí budú z projektov profitovať. Byty, kancelárie, gastronomické, kultúrne či obchodné prevádzky pôsobiace v meste ponúkajú prácu a služby obyvateľom mesta.



"V Bratislave sme za posledných desať rokov zaznamenali výrazný kvalitatívny posun realizovaných projektov k lepším i zelenším projektom," podotkol inštitút s tým, že developeri zlepšujú svoju komunikáciu s mestom i občanmi. Časť verejnosti si podľa IUR uvedomuje, že ak chcú, aby si ich deti našli v meste bývanie, stavať sa musí. "Veď v Bratislave aktuálne chýba až 40.000 bytov," dodal inštitút.



Problém je podľa IUR aj v tom, že samospráva je poznačená vplyvmi volebných cyklov. "Počas štyroch rokov je náročné dosiahnuť významné množstvo dobrých zmien a vybudovať v meste niečo nové. Preto niektorí politici volia ľahšiu cestu získania politických bodov u voličov, keď za úspech prezentujú to, čomu zabránili," uzavrel inštitút. Tí sa často vo svojich tvrdeniach opierajú o "verejnosť" pozostávajúcu z 300 najaktívnejších odporcov, ktorí "kričia", že žiadnu výstavbu nechcú. Pritom ďalších 3000 obyvateľov môže vo výstavbe vidieť budúce bývanie svojich detí, uzavrel IUR.