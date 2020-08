Ak Krajniak siahne na minimálnu mzdu, opozícia ho chce odvolať

Bratislava 25. augusta (TASR) – Ak minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) siahne na 13. dôchodky a na zákon o minimálnej mzde, opoziční poslanci budú iniciovať jeho odvolávanie v parlamente. Oznámil to v utorok nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš z novovznikajúcej strany Hlas-SD.



"Chcem vám oznámiť, že budeme presadzovať odvolávanie ministra Krajniaka v parlamente v prípade, že siahne na zákon o minimálnej mzde a na 13. dôchodok spôsobom, ako to navrhuje," vyslovil Tomáš. Oznámil tiež, že poslanci okolo expremiéra Petra Pellegriniho osobne podporia protesty, ktoré už avizovali odborári.



"Nepredpokladali sme, že na opatrenia siahnu tak rýchlo, tak agresívne a tak arogantne, ako to robia dnes," podotkol Tomáš s tým, že vládna garnitúra začala "deštrukciu sociálneho štátu" obedmi zadarmo, keď navrhla ich zrušenie. "Pán Krajniak a spol. pokračujú rušením 13. dôchodku," dodal Tomáš s tým, že minister predložil do legislatívneho procesu zákon, ktorý nahrádza 13. dôchodok "len" sociálnou dávkou, čo je podľa neho nevhodný spôsob. Po tretie si podľa slov Tomáša zobral Krajniak na mušku minimálnu mzdu.



Po pondelkovom (24. 8.) rokovaní tripartity minister Krajniak oznámil, že minimálna mzda má byť na rok 2021 vo výške 623 eur, čo je oproti vypočítanej minimálnej mzde automatom, ktorý vymyslela predošlá vláda, o 33 eur menej. Práve za zákon o minimálnej mzde z dielne bývalej garnitúry hlasovalo aj celé hnutie Sme rodina. "Aj predseda parlamentu Boris Kollár, aj minister Krajniak," dodal Tomáš s tým, že teraz sa Krajniak obrátil chrbtom k tomu, čo sám schvaľoval.



"Je to zase jeden veľký škandál, je to antisociálne šialenstvo, čo sa tu teraz na Slovensku predvádza," dodal Tomáš. Takisto si myslí, že minister v pondelok pri rokovaní tripartity zrušil sociálny dialóg na Slovensku. Odborári totiž z rokovania odišli, dôvodom malo byť, že Krajniak si zástupcov zamestnávateľov zavolal bokom, aby s nimi rokoval o budúcoročnej minimálnej mzde. "Toto tu za 30 rokov ešte nebolo, aby minister separátne a individuálne rokoval so zamestnávateľmi o výške minimálnej mzdy, dohodol sa s nimi a ignoroval zástupcov zamestnancov, teda pracujúcich ľudí – odbory," podotkol Tomáš.