Ak nájomné byty postaví sociálny podnik, môže získať väčšie dotácie

Bratislava 15. decembra (TASR) – K zníženiu nákladov obcí na výstavbu nájomných bytov môžu dopomôcť sociálne podniky. Ak obce zveria výstavbu im, od štátu dostanú vyššiu dotáciu. Upozornila na to Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES). Novinku prináša zmena legislatívy, ktorá bude účinná od Nového roka.



"Miestna samospráva tak môže podporiť lokálnu zamestnanosť a ešte ušetriť peniaze svojim daňovým poplatníkom," vyzdvihla aliancia. Viaceré sociálne podniky sa usilujú stavať a prevádzkovať vlastné nájomné byty, aby nízko kvalifikovaným, dlhodobo nezamestnaným či zdravotne postihnutým zamestnancom mohli okrem práce poskytnúť aj dostupné nájomné bývanie. "Na Slovensku dnes navyše fungujú desiatky sociálnych podnikov s viacerými úspešnými stavebnými zákazkami pre súkromných i verejných klientov, dokonca aj v oblasti bytovej výstavby," doplnil predseda aliancie Braňo Ondruš.



Ako pripomenula aliancia, rezort dopravy a výstavby udelí samosprávam na výstavbu nájomných bytov dotácie vo výške od 35 do 75 % z obstarávacej ceny a zvyšok môžu obce či mestá financovať z výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ak však bude zhotoviteľom nájomného bytu sociálny podnik, je možné navýšenie dotácie pre samosprávy o ďalších päť percent.



"Zákon o verejnom obstarávaní pritom v súlade s európskou legislatívou umožňuje zadať stavebnú zákazku buď priamo vlastnému sociálnemu podniku, alebo inému konkrétnemu sociálnemu podniku – do určitej výšky obstarávacej ceny, alebo vyhradiť účasť v súťaži o zákazku iba sociálnym podnikom," dodal Ondruš.



Podľa aliancie je zmena výhodná pre všetkých zainteresovaných – obce získajú viac peňazí, sociálne podniky kvalitné zákazky a štát zamestnanosť ľudí, ktorým nikto iný udržateľnú prácu nedá. "Z pohľadu sociálnych podnikov pritom nejde o maličkosť, iba vlani Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozdelilo dotácie vo výške 18.139.700 eur," pripomenula aliancia.



ASES plánuje osloviť všetky slovenské samosprávy, aby sa nové zvýhodnenie aj reálne uplatnilo. "Sociálne podniky sú pripravené poskytnúť kvalitné služby v stavebníctve a prispieť k rozvoju nájomného bývania," uzavrel Ondruš.