Ak nemecké továrne VW nebudú efektívnejšie, počet zamestnancov klesne

Londýn/Wolfsburg 5. decembra (TASR) - Ak sa nemecké továrne automobilového koncernu Volkswagen (VW) nestanú efektívnejšími, ich pracovná sila sa bude musieť zmenšiť. A dividendy koncernu budú klesať v súlade so znižovaním zisku. Uviedol to finančný riaditeľ spoločnosti Arno Antlitz vo svojom prejave na konferencii Goldman Sachs v Londýne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Naše nemecké závody dnes nie sú konkurencieschopné. Bez zlepšenia ich efektívnosti a výkonnosti nemôžeme udržať súčasnú úroveň zamestnanosti," povedal Antlitz.



"Kapacita závodu musí byť plne využitá. Na zmenšujúcom sa trhu to nevyhnutne vedie k diskusiám o zatvorení niektorých závodov v Nemecku," dodal.



Volkswagen, najväčší európsky výrobca automobilov, sa zmieta v hlbokej kríze. Manažment preto plánuje zatvárať niektoré prevádzky v Nemecku, po prvý raz v 87-ročnej histórii spoločnosti. Potrebuje drasticky znížiť vysoké náklady na pracovnú silu v Nemecku a zvýšiť zisk, aby si ubránil podiel na trhu zoči-voči lacnej konkurencii z Číny a poklesu dopytu po automobiloch.



Predstavitelia odborov opakovane vyzvali vedúcich pracovníkov a akcionárov Volkswagenu, vrátane rodín Porsche a Piech, ktoré vlastnia tretinu koncernu, aby prispeli k úspore nákladov akceptovaním zníženej dividendy.



Antlitz vo svojom prejave v Londýne pripomenul, že dividenda bude klesať spolu so ziskom.



Za prvých deväť mesiacov finančného roka 2024 klesol zisk Volkswagenu o tretinu, čo by podľa odhadov spoločnosti LSEG malo znamenať dividendu 6,75 eura oproti 9 eurám na akciu v minulom roku.



Antlitz uviedol, že automobilka sa v prípade dividend zaviazala k vyplateniu aspoň 30 % zo zisku po zdanení. "Je samozrejmé, že ako člen výkonnej rady som plne odhodlaný prispieť svojou časťou k zníženiu nákladov," dodal Antlitz bez toho, aby uviedol ďalšie podrobnosti.



Výplata dividend vo výške 30 % je v súlade s prognózami expertov. To však nezahŕňa žiadne rezervy alebo náklady na prebiehajúci proces reštrukturalizácie, ktorý podľa analytikov zníži zisky, a teda zodpovedajúcim spôsobom aj výplatu dividend.



Analytici sa domnievajú, že Volkswagen bude naďalej pod tlakom na zníženie výplatného pomeru, hoci podľa nich vyplatenie 5 miliárd eur môže byť minimom pre spoločnosť Porsche SE, ktorú ovládajú rodiny Porsche a Piech.



Dividenda od Volkswagenu je jedným z najdôležitejších zdrojov hotovosti Porsche SE.