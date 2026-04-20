Ak plyn zdražie nad 70 eur za MWh, Taliansko spustí uhoľné elektrárne
Autor TASR
Miláno 20. apríla (TASR) - Talianska vláda by mohla rozhodnúť o opätovnom naštartovaní uhoľných elektrární, aby by cena zemného plynu stúpla nad hranicu 70 eur za megawatthodinu (MWh). Povedal to v pondelok taliansky minister životného prostredia a energetickej bezpečnosti Gilberto Pichetto Fratin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„Ak ceny plynu prekročia 70 eur za megawatthodinu, môže byť nevyhnutné znovu aktivovať uhoľné elektrárne,“ povedal Pichetto Fratin novinárom v Miláne. „Išlo by o vysokú cenu. Teraz je na úrovni 40 eur. Hovoríme o núdzovom scenári, nie o bežnej situácii,“ povedal minister v súvislosti s možnosťou znova naštartovať uhoľné elektrárne. „V prípade nutnosti však na to musíme byť pripravení," dodal.
Taliansko má v zálohe štyri uhoľné elektrárne. Vláda minulý mesiac uviedla, že po vypuknutí vojny v Iráne odkladá trvalé uzavretie svojich uhoľných elektrární do roku 2038.
Cena zemného plynu na európskom trhu v pondelok ráno vzrástla po tom, ako Irán obnovil blokádu Hormuzského prielivu. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa zvýšila takmer o 6 % na 41,02 eura za MWh.
