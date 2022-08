Ak Rusko úplne zastaví dodávky, Nemecku vydrží plyn na 2,5 mesiaca

Berlín 17. augusta (TASR) - Nemecko varovalo, že ak Rusko úplne zastaví dodávky, zásoby plynu mu budú aj v prípade naplnenia zásobníkov stačiť na necelé tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Aj v prípade, ak Nemecko do novembra naplní svoje zásobníky tak, ako si predsavzalo, teda na 95 %, krajine to bude stačiť len približne na 2,5 mesiaca, povedal pre Bloomberg šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví (BNetzA) Klaus Müller.



"Pokiaľ ide o plnenie zásobníkov, sme o niečo rýchlejší, než sme bývali, ale to neznamená, že si môžeme vydýchnuť," uviedol Müller. "Nemôžem garantovať, že všetky zásobníky v Nemecku budú v novembri naplnené na 95 %, dokonca ani v prípade priaznivej situácie v oblasti ponuky a dopytu. V najlepšom prípade by takéto tri kvartály znamenali splnenie tohto cieľa."



Zásobníky v Nemecku sú aktuálne naplnené na 77 %. Zdá sa však, že energetická kríza sa ešte predĺži, preto sa Berlín pripravuje na šetrenie a na prídelový systém počas zimy.