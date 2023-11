Ak Rusko zastaví dodávky plynu, SPP bude dovážať plyn z iných krajín

Bratislava 26. novembra (TASR) - Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) sa pripravuje na situáciu, v ktorej by došlo k zastaveniu dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu. V tom prípade by ho SPP dovážal z iných zdrojov. Na minulotýždňovej konferencii Central European Energy Conference (CEEC) 2023, organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA), to uviedol medzičasom odvolaný generálny riaditeľ SPP Miroslav Kulla.



"V prvom rade sa naša krajina musí pripraviť na všetky možné scenáre, nie je to úplne v našich rukách. Zabezpečovanie toho medzinárodného tranzitu v tomto prípade závisí od výsledkov konfliktu Ruska a Ukrajiny, ale, žiaľ, podľa informácií, ktoré sú verejne dostupné, sa Ukrajina nehodlá predĺžiť zmluvu s Ruskom o tranzite plynu do Európy," uviedol Kulla.



V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Naftogaz Olexij Černyšov koncom októbra uviedol, že Ukrajina prestane od roku 2025 prepravovať ruský plyn na západ. Zmluva o tranzite s ruským Gazpromom totiž vyprší koncom roka 2024. Ukrajina by podľa Černyšova od nej odstúpila aj skôr, najmä preto, že Gazprom neplatí za tranzit, ako bolo dohodnuté.



"My sa sa takúto situáciu pripravujeme, budeme pripravení, aj keby ruský plyn stále plynul na Slovensko, ale aj keby sa musel dovážať z iných krajín," dodal Kulla. Podľa neho už SPP zabezpečil dostatok plynu na nasledujúcu zimu.



Koncom októbra hovorca spoločnosti eustream Pavol Kubík informoval, že jednou z možností, ako zabezpečiť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024, by mohla byť trojstranná dohoda, v rámci ktorej by tretia strana preberala plyn priamo na rusko-ukrajinskej hranici a ďalej prepravovala do EÚ. "Našou prvoradou úlohou je za každých okolností chrániť energetickú bezpečnosť Slovenska a ďalších európskych trhov," dodal.



Doterajšieho predsedu predstavenstva Miroslava Kullu vymenoval do funkcie exminister hospodárstva Karel Hirman. SPP od štvrtka 23. novembra vedie Vojtech Ferencz, do funkcie ho dosadila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Vymenila aj ďalších členov vedenia podniku.