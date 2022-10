Ak sa inflácia nezmierni, Fed musí ďalej výrazne zvyšovať sadzby

New York 13. októbra (TASR) - Ak sa miera inflácie v USA nezačne zmierňovať, americká centrálna banka musí pokračovať vo výraznom zvyšovaní úrokových sadzieb. Uviedla to guvernérka Federálneho rezervného systému (Fed) Michelle Bowmanová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Inflácia je príliš vysoká a ja som presvedčená, že jej stlačenie na úroveň nášho inflačného cieľa je nevyhnutnou podmienkou na splnenie mandátu Fedu zabezpečiť cenovú stabilitu a maximálnu zamestnanosť na udržateľnej báze," povedala Bowmanová. Uznala, že zvýšenie úrokových sadzieb bolo tento rok výrazné v porovnaní s tempom rastu v minulých obdobiach, napriek tomu však toto zvyšovanie má jej podporu.



Ďalšie kroky Fedu sa budú odvíjať práve od ďalšieho vývoja inflácie, dodala Bowmanová. "Ak nezačneme zaznamenávať signály, že inflácia sa zmierňuje, na stole bude ďalšie výrazné zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby," uviedla s tým, že ak by sa tempo rastu spotrebiteľských cien začalo spomaľovať, potom nepochybuje, že bude vhodné opatrnejšie zvýšenie.



Zníženie úrokových sadzieb však podľa nej v tejto chvíli nepripadá do úvahy. "Na to, aby sa infláciu podarilo dostať nadol, je potrebné, aby centrálna banka úrokové sadzby zvýšila na reštriktívnu úroveň a na nej ich aj nejaký čas udržala," uviedla Bowmanová.