Ak sa končí fixácia hypotéky o pár mesiacov, môže byť lepšie nečakať

Bratislava 30. apríla (TASR) - Skoršie refinancovanie hypotéky pred uplynutím riadnej doby fixácie sa v súčasnosti môže oplatiť. Tento krok môže byť výhodný pre tých, ktorým končí viazanosť úrokovej sadzby neskôr počas roka. Národná banka Slovenska (NBS) totiž očakáva ďalší nárast úrokov na hypotékach na približne 4,5 %, z aktuálnych necelých 4 %. Dôležité je však zohľadniť aj prípadné poplatky spojené s predčasným splatením úveru.



Tento rok končí fixácia približne 80.000 úverom na bývanie, upozornila 365.bank. "Vzhľadom na stále rastúce úrokové sadzby sa môže niektorým klientom viac oplatiť predčasné odstúpenie od pôvodného fixu a nečakať, až kým uplynie celá doba fixácie," priblížil šéf produktov banky Tomáš Barbarič. Týka sa to najmä tých, ktorí si brali v minulosti lacné hypotéky s úrokovou sadzbou pod 1 % ročne. "Ak budú čakať na riadny termín ukončenia fixácie napríklad do jesene, s veľkou pravdepodobnosťou budú mať vyššiu mesačnú splátku, ako keby si úver refinancovali už teraz," doplnil. Rozdiel môže byť pritom v desiatkach eur mesačne.



Možnosť úver splatiť alebo preniesť do inej banky bez poplatku vzniká až v čase refixácie, ak klient svojej banke túto skutočnosť oznámi minimálne mesiac dopredu. Ak chce refinancovať úver skôr, banky účtujú poplatok až do 1 % z výšky nesplatenej istiny, vyčíslila 365.bank. Dôležité preto je, či napríklad nová banka tento poplatok uhradí. S týmto krokom môžu byť spojené aj ďalšie poplatky. Napríklad za nový znalecký posudok na nehnuteľnosť, na katastrálnom úrade, ale aj poplatok za nový bežný účet či poistenie úveru.



Na zvýšenie mesačnej splátky hypotéky, ktorá pri vyšších úrokoch môže vzrásť aj o polovicu, sa dá vopred pripraviť budovaním finančnej rezervy, zdôraznil investičný analytik Swiss Life Select Slovensko Pavel Škriniar. Vďaka nej sa dá napríklad pri výročí fixácie znížiť dlžná suma, a tým aj budúca splátka úveru. Prípadne môžu usporené peniaze priebežne pomáhať pri úhrade vyšších splátok.



Vzniká tak otázka, či sa oplatí minúť rezervu na mimoriadnu splátku hypotéky, alebo je lepšie ponechať si ju k dispozícii dlhodobejšie. Podľa analytika je finančná rezerva pre dlžníka cennejšia, ako o pár eur nižšia splátka. Nasporená suma bude totiž predstavovať finančnú ochranu pre splácanie hypotéky v prípade finančných problémov. "A mať takúto rezervu je určite lepšie, ako si znížiť preplatenosť úveru počas dlhých rokov iba o pár percent," doplnil Škriniar.