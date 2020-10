Ak sa občan nezúčastní na testovaní, nemá nárok na pandemickú PN

Bratislava 29. októbra (TASR) - Pracujúci, ktorý sa dobrovoľne nezúčastní na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19, nemá nárok na pandemické nemocenské (pandemickú PN). Pri dobrovoľnej neúčasti sa však môže napríklad so zamestnávateľom dohodnúť, že bude pracovať z domu.



V porovnaní s bežným nemocenským, ktoré sa vypláca počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi až od 11. dňa, keďže prvých 10 dní mu patrí náhrada príjmu od zamestnávateľa, sa pandemická PN vypláca od prvého dňa. Ak sa nemocensky poistená osoba zúčastní na plošnom testovaní a bude mať pozitívny výsledok, bude jej príslušným úradom nariadená karanténa a má nárok na pandemickú PN. Dávka je vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, čo je približne 70 % čistej mzdy. "Na jej získanie musí telefonicky či mailom kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a požiadať ho o vystavenie potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu nariadenej karantény, ktoré posiela do Sociálnej poisťovne (SP)," vysvetľuje rezort práce. Občan je povinný o práceneschopnosti a nariadenej karanténe informovať svojho zamestnávateľa, nerobí to za neho ani lekár, ani SP.



"Z dôvodu dobrovoľnej neúčasti na plošnom testovaní však poistencovi nebude nariadená karanténa ani izolácia, ale bude mu obmedzená sloboda pohybu. Z tohto dôvodu mu jeho ošetrujúci nemôže vystaviť pandemickú PN," vysvetľuje ministerstvo práce.



Pri dobrovoľnej neúčasti na celoplošnom testovaní s následným zákazom vychádzania sa však zamestnanec môže so svojím zamestnávateľom dohodnúť na vykonávaní práce z domu na ospravedlnenej neprítomnosti v práci, keď firma ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov, alebo na čerpaní dovolenky, náhradného voľna, respektíve na pracovnom voľne s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr.



V prípade, že osoba bude dočasne PN v čase celoplošného testovania, je potrebné, aby kontaktovala svojho ošetrujúceho lekára, v ktorého kompetencii je určenie liečebného režimu. Ten vzhľadom na charakter ochorenia posúdi, či absolvovanie testovania je alebo nie je v súlade so stanoveným liečebným režimom.