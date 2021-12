Ak správca domu nepredloží vlastníkom plán opráv, nemá nárok na platby

Bratislava 11. decembra (TASR) - Správca bytového domu musí každoročne predkladať vlastníkom bytových a nebytových priestorov v dome plán opráv na nasledujúci rok, a to do 30. novembra aktuálneho roka. Ak tento plán nepredloží, nemá nárok na platby za správu, čiže vlastníci bytov a nebytových priestorov majú právo ho týmto spôsobom sankcionovať. Uviedol to predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) Marek Perdík.



Úlohou každej správcovskej spoločnosti je v spolupráci s vlastníkmi zabezpečovať plynulý chod spravovanej nehnuteľnosti. Na to slúži aj plán opráv na nasledujúci rok, ktorý správca vypracuje a každoročne predkladá vlastníkom do 30. novembra. Mal by zohľadniť najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí a zariadení domu a správca by mal predložiť aj návrh výšky tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok.



"Predpokladom na správne vypracovanie plánu opráv na nasledujúci rok by mala byť dostatočná znalosť správcu o technickom stave domu, jeho spoločných častí a spoločných zariadení, ako aj o finančných možnostiach vlastníkov," zhrnul Perdík. Do plánu opráv však nepatria revízie a odborné prehliadky technických zariadení.



Správca pri tvorbe plánu nie je viazaný žiadnou legislatívou, preto tomu správcovia často neprikladajú veľkú dôležitosť. Ako pomôcka im však môže slúžiť technicko-odborný audit bytového domu, pomocou ktorého správca vie efektívnejšie určiť potrebné práce a nutné opravy bytového domu.



Perdík vyzdvihol, že plán opráv navrhnutý správcom nie je pre vlastníkov záväzný, keďže správca môže na schôdzi vlastníkov navrhnúť hlasovanie o jeho návrhoch.