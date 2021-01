Ak ste podali žiadosť o pandemické ošetrovné vlani, nemusíte znova

Bratislava 12. januára (TASR) - Rodičia, ktorí podávali žiadosť o pandemické ošetrovné v minulom roku, nemusia posielať novú žiadosť, upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP). Informoval o tom špecialista komunikácie SP Marian Škotka.



Začiatok nového kalendárneho roka totiž podľa SP nie je dôvodom na opakovanú žiadosť. "Ak počas krízovej situácie, ktorá trvá od 12. marca 2020, už raz žiadosť o pandemické ošetrovné v minulom roku zaslali, za január 2021 pošlú do Sociálnej poisťovne už len čestné vyhlásenie," pripomenula SP.



Ako dodala, opakované zasielanie žiadostí v tejto mimoriadnej situácii zahlcuje pobočky Sociálnej poisťovne aj Informačno-poradenské centrum, ktoré sú aktuálne preťažené rekordnými počtami požiadaviek. Následne to spôsobuje zdržovanie vybavenia dávok pre ďalších klientov.



"Čestné vyhlásenie sa posiela za celý uplynulý mesiac – čiže vždy na konci mesiaca, keď sú presne určené dni, počas ktorých sa rodič o dieťa staral," zdôraznila poisťovňa s tým, že za január 2021 teda rodičia pošlú čestné vyhlásenie napríklad 29. januára 2021. Sociálna poisťovňa avizuje, že do e-formulára voľbu pre čestné vyhlásenie za január tohto roka pridá v druhej polovici tohto mesiaca.



Poisťovňa zdôrazňuje, že žiadosť o pandemické ošetrovné sa posiela do Sociálnej poisťovne len raz, a to pri prvom uplatnení nároku na pandemické ošetrovné počas celej krízovej situácie. "Nanovo sa žiadosť neposiela ani v prípade, ak poistenec medzitým zmenil zamestnávateľa," uzavrela SP.