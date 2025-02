Ak Tesla postaví závod v Indii, bude to podľa Trumpa voči USA neférové

Naí Dillí 20. februára (TASR) - Ak spoločnosť Tesla postaví továreň v Indii, aby sa vyhla miestnym clám, bude to voči Spojeným štátom "neférové", vyhlásil v uplynulých dňoch v rozhovore pre televíziu Fox News americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump počas minulotýždňovej návštevy indického premiéra Naréndru Módího vo Washingtone vytkol Indii vysoké clá na automobily. Súhlasil ale s tým, že s indickým partnerom sa budú spoločne snažiť o vyriešenie sporu a skoré uzavretie obchodnej dohody. Šéf spoločnosti Tesla a blízky spolupracovník amerického prezidenta Elon Musk dlhodobo kritizuje Indiu za dovozné clá na elektrické vozidlá vo výške približne 100 %, ktoré chránia miestnych výrobcov, ako je napríklad Tata Motors. India je tretí najväčší automobilový trh na svete a elektromobily sa tam zatiaľ rozširujú len pomaly.



Pre Muska je takmer nemožné predávať autá v tejto juhoázijskej krajine, povedal Trump. "Každá krajina na svete nás využíva a robí to pomocou ciel," dodal. Indická vláda pred časom predstavila novú politiku v oblasti elektrických vozidiel, ktorá výrazne znižuje dovozné dane až na 15 % pod podmienkou, že ich výrobca investuje v krajine aspoň 500 miliónov amerických dolárov (479,2 milióna eur) a zriadi si tam továreň.



Agentúra Reuters informovala, že Tesla v Indii určila lokality pre dva showroomy v Naí Dillí a Bombaji a zverejnila inzeráty na 13 pozícií na strednej riadiacej úrovni. V súčasnosti Tesla v Indii nevyrába žiadne vozidlá. Bolo by nespravodlivé voči USA, ak by sa Musk rozhodol postaviť tam továreň, povedal Trump. "Ak by teraz postavil továreň v Indii, je to v poriadku, ale voči nám je to neférové. Je to veľmi nespravodlivé," zdôraznil Trump v rozhovore pre Fox News.



(1 EUR = 1,0434 USD)