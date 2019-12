Ak zamestnávateľ nepošle výkaz, poisťovňa ho eviduje ako neplatiča

Bratislava 5. decembra (TASR) - Pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb do Sociálnej poisťovne sa od 1. decembra 2019 sprísnili.



Od tohto dátumu je v platnosti novela zákona, podľa ktorej ak zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom. "Zamestnávatelia zo zákona musia predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac. Musia tak urobiť vždy v danom termíne a to v lehote splatnosti nimi odvádzaného poistného," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.



Pokiaľ podľa neho zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz v lehote a nespraví tak ani do okamihu, keď orgán verejnej moci požiada Sociálnu poisťovňu o informáciu týkajúcu sa nedoplatkov, Sociálna poisťovňa zašle informáciu, že u zamestnávateľa eviduje nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti.



Rovnako aj keď si zahraničná SZČO za posudzované obdobie nesplnila povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov, ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia, hľadí sa na ňu, ako keby mala evidované nedoplatky.



"Odporúčame preto odvádzateľom poistného, aby si plnili voči Sociálnej poisťovni ich zákonné povinnosti riadne a včas, a tak sa vyhli možným nepríjemnostiam, ktoré by súviseli s ich evidovanými nedoplatkami na poistnom na sociálne poistenie," doplnil hovorca.