Aká je z pohľadu office zamestnancov ideálna lokalita ich pracoviska?

Bratislava 7. septembra (OTS) - Taká, ktorá je napojená na MHD, dá sa do nej jednoducho dostať aj peši či na bicykli. Neplatí pritom, že ľudia chcú dochádzať do centra mesta – naopak, len šestina respondentov uviedla, že by rada pracovala v downtowne. A ešte výrazne menej z nich túži po mieste v administratívnom vežiaku. Vyplýva to zo sociologického prieskumu verejnej mienky medzi ľuďmi pracujúcimi v kanceláriách v Bratislave, ktorý zrealizovala agentúra AKO.Za dôležitú pri hodnotení lokality považuje MHD či cyklo infraštruktúru takmer 80 percent opýtaných. Ďalšími podstatnými faktormi, ktoré určujú atraktivitu umiestnenia budovy, sú pre nich možnosti stravovania – tie uviedlo vyše 74 percent respondentov, tesne za nimi skončili parkovacie možnosti.vysvetľuje. Aj preto si parkovanie ako významný benefit všímajú hlavne pracovníci dochádzajúci do metropoly z jej satelitov.dopĺňa. Cyklodopravu využívajú najčastejšie mladší ľudia do 33 rokov pracujúci v bizniscentrách, peši zas chodia hlavne tí najstarší.Ako teda dostať ľudí z áut do MHD či na bicykel? Jedným z nástrojov je stavať administratívne budovy v lokalitách s dobrým napojením na hromadnú dopravu či výstavba nových cyklotrás. Pretože ak sa kancelárie nachádzajú blízko zastávky električky, trolejbusu či autobusu, 10 percent office pracovníkov, ktorí dnes dochádzajú autom, by bolo vždy ochotných presadnúť do MHD. Ďalších spolu 46 percent by to urobilo aspoň občas.Ďalším zaujímavým výsledkov sociologického prieskumu je zistenie, že pre kancelárskych zamestnancov vôbec nie je snom pracovať v centre mesta.hovorí. Za dôležité ho považuje len štvrtina dopytovaných, nadpriemerne sú medzi nimi zastúpený najstarší a tí s najnižším vzdelaním. Radšej v downtowne ako v inej lokalite by chcelo pracovať len 16,6 percenta účastníkov prieskumu. Viac ako dvojnásobok (37,1 %) preferuje sídlo zamestnávateľa mimo tohto novovznikajúceho centra. Najčastejšou odpoveďou bolo, že je to ľuďom vlastne jedno (45,3 %.)Ešte menej ako centrum láka práca v administratívnej veži. Zvolilo by si ju len 4,7 percenta respondentov. Naopak v nižšej budove do 8 poschodí by radšej malo kanceláriu až 49,5 percenta dopytovaných. Toto potvrdzuje trend zahraničných firiem opúšťať klasické sídla v downtownoch na úkor menších „kampusových“ lokalít. Tie už dlhšie preferujú pokrokové technologické firmy ako Microsoft, Google, Facebook, či Apple. V Bratislave ako súčasť revitalizácie brownfieldu Palma vzniká kancelársky projekt Palm Uptown Offices, ktorý si za svoje hlavné črty určil práve kampusové kvality – nižšia mierka budov, dostupnosť MHD, udržateľnosť a široká škála občianskej vybavenosti.