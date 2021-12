Aká ekologická je vaša špajza? Uhlíkové štítky vám to môžu povedať

Londýn 5. decembra (TASR) - Do akej miery sú párky, ktoré ste si dali na raňajky, ekologické alebo "zelené"? A čo zemiakové lupienky Lay's, do ktorých ste sa neskôr zahryzli? Alebo minerálna voda Perrier, ktorá ich zmyla?



Veľké potravinárske koncerny, ako sú Nestlé, Pepsico a ďalšie značky, patria medzi 27 spoločností, ktoré podporujú projekt na vypočítanie vplyvu produktu na životné prostredie - od farmy až po obchod, a potom ho ohodnotia farebne označeným štítkom. Je to prvýkrát, čo sa takéto veľké korporácie pripojili k snahám nájsť univerzálny spôsob hodnotenia dodávateľského reťazca.



Globálna ekonomika musí znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2) v rámci boja proti klimatickým zmenám a potravinársky priemysel je zodpovedný až za 35 % z nich. S investormi, ktorí už prihliadajú na životné prostredie, a vládami, ktoré sa na klimatickom summite COP26 zaviazali k dosiahnutiu nulových emisií, sú výrobcovia nútení znižovať množstvo "uhlíkových" potravín.



"Snažíme sa transformovať potravinársky priemysel," povedala Cliona Howieová, výkonná riaditeľka londýnskej neziskovej organizácie Foundation Earth, ktorá vedie projekt.



Svetová banka odhaduje, že ekologizácia dodávateľského reťazca a zvýšenie produktivity budú stáť 350 miliárd USD (309,98 miliardy eur) ročne v priebehu nasledujúcich 10 rokov, podľa štúdie zverejnenej v časopis Nature. A k tomu je potrebné pridať aj energiu spotrebovanú pri balení a preprave.



(1 EUR = 1,1291 USD)