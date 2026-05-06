< sekcia Ekonomika
Akadémia ozbrojených síl investuje do modernizácie pre rast študentov
Stavenisko bolo zhotoviteľovi oficiálne odovzdané 26. marca. V zmysle platnej zmluvy o dielo je lehota na ukončenie stavebných prác stanovená do 24 mesiacov od prevzatia staveniska.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. mája (TASR) - Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši rekonštruuje sklady, dielne a modernizuje prevádzkové budovy za takmer 2,5 milióna eur s DPH. Rektor AOS Aurel Sabó pre TASR uviedol, že realizácie investičnej akcie je nevyhnutná predovšetkým pre nárast počtu študentov v posledných rokoch, čo si vyžaduje efektívnejšie logistické kapacity pre ich vystrojovanie a materiálne zabezpečenie.
„Objekty v areáli AOS, ktorých sa stavebné práce týkajú, majú za sebou viac ako 50 rokov prevádzky. Počas tejto doby neboli uvedené objekty revitalizované a bola na nich vykonávaná iba nevyhnutná minimálna údržba. Ich technický stav už nezodpovedá súčasným nárokom, preto je komplexná obnova infraštruktúry logickým krokom k zabezpečeniu ich ďalšej funkčnosti,“ priblížil Sabó.
Modernizácia podľa neho prinesie najmä výrazné skvalitnenie logistického zabezpečenia AOS. „Okrem lepších skladovacích podmienok vytvoríme moderný a kultúrny pracovný priestor pre personál, čo zefektívni celý proces manipulácie s výstrojným materiálom,“ dodal rektor s tým, že financovanie tejto investičnej akcie je zabezpečené z vlastných zdrojov akadémie, teda z prideleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR.
Stavenisko bolo zhotoviteľovi oficiálne odovzdané 26. marca. V zmysle platnej zmluvy o dielo je lehota na ukončenie stavebných prác stanovená do 24 mesiacov od prevzatia staveniska. „Stavebné práce na objekte výstrojného skladu a prevádzkových budov sú lokalizované tak, aby žiadnym spôsobom nezasahovali do vzdelávacieho procesu ani do praktického výcviku kadetov. Plynulý chod akademického roka zostáva plne zachovaný,“ doplnil Sabó.
„Objekty v areáli AOS, ktorých sa stavebné práce týkajú, majú za sebou viac ako 50 rokov prevádzky. Počas tejto doby neboli uvedené objekty revitalizované a bola na nich vykonávaná iba nevyhnutná minimálna údržba. Ich technický stav už nezodpovedá súčasným nárokom, preto je komplexná obnova infraštruktúry logickým krokom k zabezpečeniu ich ďalšej funkčnosti,“ priblížil Sabó.
Modernizácia podľa neho prinesie najmä výrazné skvalitnenie logistického zabezpečenia AOS. „Okrem lepších skladovacích podmienok vytvoríme moderný a kultúrny pracovný priestor pre personál, čo zefektívni celý proces manipulácie s výstrojným materiálom,“ dodal rektor s tým, že financovanie tejto investičnej akcie je zabezpečené z vlastných zdrojov akadémie, teda z prideleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR.
Stavenisko bolo zhotoviteľovi oficiálne odovzdané 26. marca. V zmysle platnej zmluvy o dielo je lehota na ukončenie stavebných prác stanovená do 24 mesiacov od prevzatia staveniska. „Stavebné práce na objekte výstrojného skladu a prevádzkových budov sú lokalizované tak, aby žiadnym spôsobom nezasahovali do vzdelávacieho procesu ani do praktického výcviku kadetov. Plynulý chod akademického roka zostáva plne zachovaný,“ doplnil Sabó.