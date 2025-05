Akákoľvek obchodná dohoda s USA musí byť vraj trvalá

Brusel 30. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) trvá na tom, že akákoľvek dohoda v obchodnom spore s USA musí byť trvalá. Ak sa nepodarí nájsť stabilné riešenia, Únia je pripravená zaviesť odvetné clá, vyhlásil v piatok Bernd Lange, predseda Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre obchod. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Ak dosiahneme dohodu, nemôže sa stať, že len o niekoľko dní budú zavedené nové clá,“ povedal Lange pre nemecký verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk. Lange je v súčasnosti vo Washingtone na rokovaniach s predstaviteľmi vlády USA. Obe strany majú čas na dosiahnutie dohody do 9. júla. Ak sa im to nepodarí, americký prezident Donald Trump plánuje zaviesť vysoké clá na dovoz z EÚ.



Súd pre medzinárodný obchod v USA tento týždeň vyhlásil takmer všetky Trumpove clá za nezákonné, keď rozhodol, že prezident konal nad rámec svojich právomocí. Federálny odvolací súd však toto rozhodnutie následne zrušil a clá predbežne odblokoval. Situácia sa vyvíja, colná politika je však záležitosťou Kongresu USA a nemala by podliehať rozmarom prezidenta, povedal Lange. Zdôraznil, že EÚ sa naďalej usiluje o dohodu a ponúkla napríklad zvýšenie dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a polovodičov z USA.



Pokiaľ ide o otázku ďalších ústupkov, mohlo by sa podľa neho diskutovať o odstránení niektorých ciel na priemyselný tovar a vzájomnom uznávaní technických noriem. Niektoré európske právne predpisy, napríklad v oblasti potravinovej bezpečnosti, však nemôžu byť predmetom rokovaní, zdôraznil Lange.