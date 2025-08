Akazawa: Z japonských investícií v USA musí mať prospech aj Tokio

Tokio 6. augusta (TASR) - Investície v hodnote 550 miliárd dolárov (476,36 miliardy eur), ktoré predpokladá obchodná dohoda medzi Japonskom a Spojenými štátmi, budú závisieť od toho, či prinesú prospech aj Tokiu, vyhlásil v utorok (5. 8.) hlavný japonský obchodný vyjednávač Rjosei Akazawa. Jeho vyjadrenie nasledovalo po tom, ako americký prezident Donald Trump sľúbené investície prirovnal k „podpisovému bonusu, ktorý dostane baseballový hráč“ a dodal, že „sú to naše peniaze, ktoré môžeme investovať, ako sa nám páči“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Washington uzavrel v júli s Tokiom obchodnú dohodu, ktorá stanovuje zníženú colnú sadzbu na japonské tovary vrátane automobilov, vo výške 15 % výmenou za investície a pôžičky smerujúce do USA v hodnote 550 miliárd USD. Pri príchode do Washingtonu Akazawa opísal finančný balík ako „záväzok investovať v USA, tam, kde sú výhody aj pre Japonsko“, napríklad pri budovaní dodávateľských reťazcov.



„Prinajmenšom nemôžeme spolupracovať na niečom, čo nie je prospešné pre Japonsko,“ povedal novinárom Akazawa v rámci svojej prvej návštevy USA od uzavretia obchodnej dohody medzi oboma krajinami. Trump však zohrá významnú úlohu pri rozhodovaní o tom, ktoré projekty sa zrealizujú, zdôraznil Akazawa a dodal, že Japonsko nemá v úmysle ignorovať záujmy Spojených štátov.



(1 EUR = 1,1546 USD)