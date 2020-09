Akcelerátor Challenger pomôže eko startupom

Bratislava 23. septembra (TASR) – Startupy, ktoré sa zameriavajú na zelené technológie s pozitívnym dosahom na životné prostredie, sa môžu prihlásiť do akcelerátora Challenger. Informovala o tom konzultačná spoločnosť Civitta, pod ktorej záštitou akceleračný program vznikol. Firmy sa môžu prihlásiť do 28. septembra na stránke challengeraccelerator.com a okrem mentoringu môžu získať aj finančný grant EIT Climate-KIC do výšky 60 000 eur na rozvoj svojich projektov a rokovať o investíciách vo výške aspoň 250 000 eur.



Akcelerátor má pomôcť naštartovať podnikanie firiem, ktorých riešenia prispievajú k lepšiemu životu v mestách.



„Vybrané firmy, ktoré Challenger vyberie do päťmesačného programu mentoringu, čaká vylepšenie biznis modelu, spôsobu prezentácie i tvorby tímu. Výsledkom bude ich schopnosť vstúpiť rýchlejšie na zahraničné trhy, rýchlejšie získať zákazníkov a partnerov a v neposlednom rade získať investície pre svoj ďalší rozvoj," vysvetlila CEO spoločnosti Eva Šimeková.



Ako príklad firmy, ktorá prešla podobným programom, uviedla spoločnosť slovenskú firmu Biotron Labs, ktorá rozbieha spoluprácu s bratislavským magistrátom. Firma sa venuje zberu a analýze dopravných dát. Počas šiestich mesiacov bude zbierať anonymizované dáta o pohybe Bratislavčanov, ktoré potom skombinuje s inými verejne dostupnými údajmi.



„Následne bude schopná odpovedať na otázky magistrátu ohľadom plánovaných zmien, ktoré odľahčia dopravu v meste," vysvetlila spoločnosť Civitta. Mesto sa tak bude vedieť lepšie rozhodnúť, kde je potrebné vybudovať záchytné parkovisko, alebo zaviesť bus pruh.



„Dopravná situácia v Bratislave ponúka veľa priestoru pre implementáciu inovatívnych riešení," dodala splnomocnenkyňa pre inovácie mesta Bratislava Petra Dzurovčinová. Technologické riešenie startupu hlavné mesto podľa jej slov víta, keďže vďaka testovaniu riešenia vie lepšie adresovať najpálčivejšie výzvy v oblasti verejnej dopravy, zdieľanej dopravy, parkovania a cyklodopravy.