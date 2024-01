Akcia Intelu padla o 12 %, dôvodom sú slabé vyhliadky

Santa Clara 26. januára (TASR) - Akcie amerického výrobcu čipov Intel sa v piatok v predburzovom obchodovaní prepadli až o 12 %. Dôvodom boli slabé vyhliadky na tento rok, ktoré obnovili pochybnosti o úspechu obratu koncernu, ktorý kedysi v odvetví dominoval.



Výhľad naznačuje, že výkonný riaditeľ Pat Gelsinger má pred sebou ešte dlhú cestu, aby obnovil bývalú výkonnosť koncernu. Hoci sa jeho obchod v segmente osobných počítačov zotavuje, dopyt na lukratívnom trhu s čipmi pre dátové centrá slabne. Intel takisto zápasí so spomalením v oblasti programovateľných čipov a komponentov pre autonómne vozidlá a začínajúci biznis v oblasti produkcie polovodičov pre iné firmy sa zatiaľ nerozbehol.



Intel vo štvrtok (25. 1.) po uzavretí burzy zverejnil výsledky za 4. kvartál. Zisk dosiahol 2,7 miliardy USD (2,48 miliardy eur) alebo 63 centov po strate 0,7 miliardy USD alebo 16 centov v rovnakom období pred rokom. Upravený zisk predstavoval 2,3 miliardy USD alebo 54 centov na akciu. Analytici počítali so ziskom 45 centov na akciu. Tržby medziročne stúpli na 15,4 miliardy USD zo 14 miliárd USD.



Intel v prebiehajúcom kvartáli očakáva tržby v pásme 12,2 miliardy USD až 13,2 miliardy USD, pričom analytici prognózovali až 14,25 miliardy USD. Zisk na akciu by mal dosiahnuť 13 centov, analytici odhadovali až 34 centov.



(1 EUR = 1,0893 USD)