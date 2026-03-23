< sekcia Ekonomika
AKCIA SOVA: Zaistili marihuanu v hodnote desiatok tisíc eur
Autor TASR
Levice 23. marca (TASR) - Na odhalenie nelegálneho dovozu a distribúcie omamných a psychotropných látok bola zameraná akcia Sova, ktorú realizovali príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v úzkej spolupráci s odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre. Počas zásahu zaistili viac ako sedem kilogramov marihuany a zadržali dve osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti, informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.
Príslušníci KÚFS odhalili dve zásielky obsahujúce zelenú sušinu s celkovou hmotnosťou 7012,95 gramu. Znalecké skúmanie potvrdilo, že ide o rastlinu rodu Cannabis s obsahom THC v množstve spôsobilom ovplyvniť psychiku užívateľa, ktoré predstavuje riziko pre jeho zdravie. Predbežná hodnota zaisteného materiálu na čiernom trhu bola vyčíslená na 70.129,50 eura.
Vzhľadom na dôvodné podozrenie zo spáchania závažnej drogovej trestnej činnosti bol v rámci dokumentovania trestnej činnosti využitý inštitút kontrolovanej dodávky. Počas realizácie v dňoch 20. a 21. marca boli v obci v okrese Levice vykonané viaceré procesné úkony. Okrem zadržania dvoch osôb bola vykonaná aj jedna domová prehliadka, dve prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj ohliadka miesta činu a ďalšie súvisiace úkony.
Na základe zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie jednej z osôb do väzby, pričom o ďalšom postupe rozhodne prokurátor a príslušný súd. Zadržané osoby sú podozrivé zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody v rozpätí osem až 20 rokov.
