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Akcie a zľavy využíva 91 % rodín, 88 % si varí a nosí obedy do práce
Dáta ukazujú, že deväť z desiatich rodín (91 %) sa pri nákupe potravín či potrieb do domácnosti orientuje podľa akcií a zliav.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Úsporné správanie sa pre mnohé slovenské domácnosti stalo bežnou súčasťou každodenného života. Nakupujú podľa zoznamov, sledujú akciové letáky, porovnávajú ceny a varia si doma. Aj takto rodiny reagujú na rastúce životné náklady a neistotu budúcnosti. Vyplýva to z prieskumu ČSOB realizovaného agentúrou 2muse medzi rodičmi detí do 18 rokov a z kvalitatívneho výskumu spoločnosti NMS, o ktorom informovala hovorkyňa banky Zuzana Fečová.
Dáta ukazujú, že deväť z desiatich rodín (91 %) sa pri nákupe potravín či potrieb do domácnosti orientuje podľa akcií a zliav. Deväť z desiatich opýtaných rodín (88 %) potvrdilo, že si pravidelne varí doma a nosí jedlo aj do práce, doposiaľ to bolo 68 %.
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú na to, že mnohé domácnosti dnes hospodária oveľa systematickejšie než pred niekoľkými rokmi a pri každom väčšom výdavku dôsledne zvažujú jeho nevyhnutnosť.
Opisujú aj to, že dnes omnoho viac než v minulosti chodia do obchodov s dôkladne pripraveným zoznamom, využívajú pri tom nákupné aplikácie a obmedzujú impulzívne nákupy.
„Dáta poukázali aj na ďalší zaujímavý jav, a to ten, že Slováci a Slovenky si začali viac než inokedy vytvárať zásoby. Ak hovoríme o trvanlivých potravinách a drogérii, zásoby týchto sortimentov si robí až 74 percent domácností, doposiaľ takto nakupovalo iba 54 percent z nich. Výraznejšie sa začali zásobovať najmä domácnosti s vyššími príjmami. Spomedzi rodín s čistým mesačným príjmom 2000 eur a viac si zásoby vytvára až 84 percent, pri rodinách s nižším príjmom je to 67 percent,“ uviedla Fečová.
Úspory rodiny hľadajú aj pri vybavení domácnosti. Namiesto kupovania nových vecí sa čoraz častejšie púšťajú do svojpomocných opráv - podiel domácností, ktoré takto šetria, sa za uplynulý rok zvýšil zo 63 % na 79 %. Rovnako pozornejšie sledujú spotrebu energií. Výdavky sa ich úspornejším využívaním snaží znížiť už 82 % rodín, kým predtým to bolo 63 %.
Šetrenie sa premieta aj do spôsobu dopravy. MHD, bicykel alebo chôdzu využíva tento rok na cestu do práce viac ako 62 % rodičov, kým predtým to bolo 48 %. K tejto zmene pritom najčastejšie pristúpili rodiny s čistým mesačným príjmom do 1000 eur.
Rodiny uviedli rôzne dôvody na šetrenie, najčastejšie však obavy z budúcnosti. Takmer štyri z desiatich rodín začali hospodáriť obozretnejšie preto, aby mali väčší finančný vankúš.
Šetrenie ani optimalizovanie rodinných výdavkov sa však podľa prieskumu nedotklo všetkých opýtaných. Viac než tretina rodín (36 %) uviedla, že do svojho rozpočtu nemusela výraznejšie zasahovať a výdavky domácnosti dokáže pokryť bez problémov. Na úspory siahlo 33 % rodín a o pomoc rodinu požiadalo 20 %.
Časť rodín siahla aj na svoje sporenie alebo poistenie. Dočasne ho prerušilo alebo úplne zrušilo 9 % domácností, prevažne rodičia s vysokoškolským vzdelaním a čistým mesačným príjmom nad 2000 eur. Ďalším opatrením, ktoré začalo využívať 13 % rodín, je povolené prečerpanie alebo kreditná karta.
Dáta ukazujú, že deväť z desiatich rodín (91 %) sa pri nákupe potravín či potrieb do domácnosti orientuje podľa akcií a zliav. Deväť z desiatich opýtaných rodín (88 %) potvrdilo, že si pravidelne varí doma a nosí jedlo aj do práce, doposiaľ to bolo 68 %.
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú na to, že mnohé domácnosti dnes hospodária oveľa systematickejšie než pred niekoľkými rokmi a pri každom väčšom výdavku dôsledne zvažujú jeho nevyhnutnosť.
Opisujú aj to, že dnes omnoho viac než v minulosti chodia do obchodov s dôkladne pripraveným zoznamom, využívajú pri tom nákupné aplikácie a obmedzujú impulzívne nákupy.
„Dáta poukázali aj na ďalší zaujímavý jav, a to ten, že Slováci a Slovenky si začali viac než inokedy vytvárať zásoby. Ak hovoríme o trvanlivých potravinách a drogérii, zásoby týchto sortimentov si robí až 74 percent domácností, doposiaľ takto nakupovalo iba 54 percent z nich. Výraznejšie sa začali zásobovať najmä domácnosti s vyššími príjmami. Spomedzi rodín s čistým mesačným príjmom 2000 eur a viac si zásoby vytvára až 84 percent, pri rodinách s nižším príjmom je to 67 percent,“ uviedla Fečová.
Úspory rodiny hľadajú aj pri vybavení domácnosti. Namiesto kupovania nových vecí sa čoraz častejšie púšťajú do svojpomocných opráv - podiel domácností, ktoré takto šetria, sa za uplynulý rok zvýšil zo 63 % na 79 %. Rovnako pozornejšie sledujú spotrebu energií. Výdavky sa ich úspornejším využívaním snaží znížiť už 82 % rodín, kým predtým to bolo 63 %.
Šetrenie sa premieta aj do spôsobu dopravy. MHD, bicykel alebo chôdzu využíva tento rok na cestu do práce viac ako 62 % rodičov, kým predtým to bolo 48 %. K tejto zmene pritom najčastejšie pristúpili rodiny s čistým mesačným príjmom do 1000 eur.
Rodiny uviedli rôzne dôvody na šetrenie, najčastejšie však obavy z budúcnosti. Takmer štyri z desiatich rodín začali hospodáriť obozretnejšie preto, aby mali väčší finančný vankúš.
Šetrenie ani optimalizovanie rodinných výdavkov sa však podľa prieskumu nedotklo všetkých opýtaných. Viac než tretina rodín (36 %) uviedla, že do svojho rozpočtu nemusela výraznejšie zasahovať a výdavky domácnosti dokáže pokryť bez problémov. Na úspory siahlo 33 % rodín a o pomoc rodinu požiadalo 20 %.
Časť rodín siahla aj na svoje sporenie alebo poistenie. Dočasne ho prerušilo alebo úplne zrušilo 9 % domácností, prevažne rodičia s vysokoškolským vzdelaním a čistým mesačným príjmom nad 2000 eur. Ďalším opatrením, ktoré začalo využívať 13 % rodín, je povolené prečerpanie alebo kreditná karta.