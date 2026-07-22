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Akcie Airbusu prudko stúpli, keď ohlásil plány rastu produkcie a zisku
Akcie Airbusu v dopoludňajšom obchodovaní v Paríži vzrástli o 7,1 %.
Autor TASR
Farnborough 22. júla (TASR) - Akcie európskeho výrobcu lietadiel Airbus v stredu stúpli o viac ako 7 % po tom, ako firma odštartovala spätné nákupy akcií v hodnote päť miliárd eur a predstavila nové strednodobé ciele vrátane takmer zdvojnásobenia zisku do roku 2029. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Akcie Airbusu v dopoludňajšom obchodovaní v Paríži vzrástli o 7,1 %. Firma totiž uviedla, že v budúcom roku chce zvýšiť produkciu úzkotrupých prúdových lietadiel na 70 až 75 mesačne zo súčasných približne 60. Riaditeľ divízie komerčných lietadiel Airbusu Lars Wagner analytikom povedal, že spoločnosť má v úmysle tento rok rozhodnúť aj o vyššej produkcii strojov A350.
Airbus v utorok (21. 7.) večer uviedol, že jeho cieľom je dosiahnuť v roku 2029 jadrový zisk v sume 12 až 13 miliárd eur. Vlani bol tento zisk firmy v objeme 7,13 miliardy eur. V tomto roku chce Airbus dosiahnuť jadrový zisk na úrovni 7,5 miliardy eur.
Akcie Airbusu v dopoludňajšom obchodovaní v Paríži vzrástli o 7,1 %. Firma totiž uviedla, že v budúcom roku chce zvýšiť produkciu úzkotrupých prúdových lietadiel na 70 až 75 mesačne zo súčasných približne 60. Riaditeľ divízie komerčných lietadiel Airbusu Lars Wagner analytikom povedal, že spoločnosť má v úmysle tento rok rozhodnúť aj o vyššej produkcii strojov A350.
Airbus v utorok (21. 7.) večer uviedol, že jeho cieľom je dosiahnuť v roku 2029 jadrový zisk v sume 12 až 13 miliárd eur. Vlani bol tento zisk firmy v objeme 7,13 miliardy eur. V tomto roku chce Airbus dosiahnuť jadrový zisk na úrovni 7,5 miliardy eur.