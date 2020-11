Akcie Alibaby sa po zrušenom IPO Ant Group prudko oslabili

Peking 4. novembra (TASR) - Čínsky fintech gigant Ant Group musel zrušiť rekordný vstup na burzu. Čínske úrady totiž nečakane sprísnili reguláciu.



Ant Group je divíziou koncernu Alibaba a dominantnou firmou v oblasti mobilných platieb v Číne. Po zrušení duálnej prvotnej ponuky akcií (IPO) Ant Group na šanghajskej a hongkonskej burze sa dostali akcie Alibaby pod tlak. V utorok (3. 11.) stratili v New Yorku približne 8 %. V stredu ich pád pokračoval v Hongkongu, kde otvorili so stratou vyše 7 %. Alibaba vlastní v Ant Group približne tretinu.



Ant Group sa v priebehu desaťročia stala vďaka svojej v Číne populárnej platobnej službe Alipay najväčšou fintech firmou na svete. V súčasnosti ponúka aj úvery, poistenie a správu majetku. Na čínskom trhu mobilných platieb jej konkuruje predovšetkým WeChat Pay koncernu Tencent.



Ant Group sa ospravedlnila investorom, ktorí s napätím a veľkým záujmom čakali na najväčšie IPO v histórii. S akciami skupiny sa malo v Šanghaji aj Hongkongu začať obchodovať vo štvrtok (5. 11.).



Šanghajská burza v utorok zdôvodnila zastavenie IPO zmenou regulačného prostredia, čo znamená, že Ant Group zrejme nespĺňa podmienky vstupu na burzu a požiadavky týkajúce sa zverejňovania informácií.



Ant Group mala z prvotnej emisie získať približne 34,5 miliardy USD (29,5 miliardy eur), čím by prekonala doterajšie rekordné IPO saudskoarabského ropného koncernu Saudi Aramco (niečo vyše 29 miliárd USD). IPO by tak ohodnotilo Ant Group na vyše 300 miliárd. Spoločnosť by tak mala väčšiu trhovú hodnotu než najväčšia americká JP-Morgan Chase a asi štvornásobnú v porovnaní s investičnou bankou Goldman Sachs.



Čínske regulačné úrady postupovali rýchlo a nečakane tvrdo proti Ant Group, ktorú podľa expertov môže čakať kompletná prestavba. Analytik americkej investičnej banky Jefferies Sean Darby považuje postup Pekingu za cielený. "Nie je to prvýkrát, čo sa nejaká spoločnosť stala z pohľadov úradov príliš veľká pre štát," povedal Darby pre Bloomberg.



Počas víkendu sa stretol vládny finančný výbor, ktorý viedol vicepremiér Liou Che. V pondelok (2. 11.) boli predložené plány sprísnenia regulácie online úverov, čo by mohlo výrazne ovplyvniť operácie Ant Group. Podľa nových pravidiel musí firma poskytujúca online úvery spoločne s bankami sama financovať 30 % úverov. V prípade Ant Group sú to len dve percentá, ako uviedol čínsky ekonomický portál Caixin.



Na úverové operácie pripadalo v 1. polroku až 39,4 % z celkových príjmov Ant Group, čím prekonali aj platobnú službu Alipay (35,9 %).



Postup úradov cieli na úverovú platformu, prostredníctvom ktorej Ant Group poskytuje miliónom spotrebiteľov úvery bánk a ďalších finančných inštitútov. Regulačné úrady chcú odradiť poskytovateľov úverov, aby používali platformu Ant Group, uviedla agentúra Bloomberg. Orgány dohľadu už údajne vyzvali niektoré finančné inštitúty, aby dodržovali pravidlá predložené v návrhu zverejnenom v pondelok, citoval Bloomberg zdroje oboznámené so záležitosťou.



V pondelok si čínska centrálna banka (PBOC) a bankový a burzový dohľad zavolali zakladateľa koncernu Alibaba Jacka Maa a šéfov Ant Group. Takýto mimoriadny postup vyvolal špekulácie, že Ma sa dostal do nemilosti orgánov dohľadu. Ma, ktorý inak vždy prejavuje lojalitu voči komunistickej strane, pred približne dvomi týždňami kritizoval lokálne aj globálne regulačné úrady. "Dobré inovácie sa neboja regulácie, ale boja sa zastaraných predpisov," citovali médiá druhého najbohatšieho Číňana. Budúcnosť sa podľa neho nedá regulovať "včerajšími metódami".



(1 EUR = 1,1702 USD)