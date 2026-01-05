< sekcia Ekonomika
Akcie amerických ropných firiem po Madurovom zvrhnutí výrazne vzrástli
Zisky v ropnom sektore prispeli k celkovému rastu hlavných burzových indexov.
Autor TASR
New York 5. januára (TASR) - Akcie amerických ropných gigantov v pondelok prudko rástli. Wall Street reagoval na zosadenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Akcie spoločností Chevron aj ConocoPhillips si úvodnom obchodovaní pripisovali viac ako 4 %, zatiaľ čo akcie koncernu ExxonMobil vzrástli o 2,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zisky v ropnom sektore prispeli k celkovému rastu hlavných burzových indexov. Priemyselný index Dow Jones si pripísal 1,1 %, širší S&P 500 0,6 % a technologický Nasdaq rovnako 0,6 %. Zhodnotenie ropných akcií bolo v kontraste s cenami ropy, ktoré sa výraznejšie nezmenili. Zvýšené dodávky ropy z Venezuely vďaka investíciám, ktoré sľubuje americký prezident Donald Trump, by sa podľa analytikov na trhu prejavili pravdepodobne až o niekoľko rokov. Trump po operácii na zmenu režimu, ktorá zvrhla prezidenta Madura, vyhlásil, že americké ropné firmy vo Venezuele vynaložia miliardy dolárov a opravia poškodenú ropnú infraštruktúru krajiny.
Venezuela má podľa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) najväčšie potvrdené ložiská ropy na svete, a to 303 miliárd barelov (1 barel = 159 litrov), čiže 17 % svetových zásob. Jedinou veľkou americkou ropnou spoločnosťou pôsobiacou vo Venezuele je v súčasnosti Chevron.
