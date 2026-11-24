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Akcie Anthropicu klesli pod emisnú cenu 83 USD
Cena akcie Anthropic v utorok spadla až na 75,61 USD. Okolo 19.15 h SEČ sa obchodovala so stratou 7,50 % po 81,04 USD.
Autor TASR
New York 24. novembra (TASR) - Ceny akcií americkej spoločnosti Anthropic v utorok klesli pod emisnú cenu 83 USD (75,71 eura). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a CNBC.
Cena akcie Anthropic v utorok spadla až na 75,61 USD. Okolo 19.15 h SEČ sa obchodovala so stratou 7,50 % po 81,04 USD.
Akcie Anthropicu nepretržite klesajú od štvrtkového (19. 11.) burzového debutu, keď sa začali obchodovať po 111,50 USD. Spoločnosť získala primárnou verejnou ponukou akcií (IPO) 81,3 miliardy USD, čo z nej urobilo najväčšie IPO v histórii.
Investori s napätím očakávali vstup Anthropicu na burzu v nádeji, že oživí záujem o akcie spoločností spojených s umelou inteligenciou. Ich ceny v posledných týždňoch zaznamenávali výrazné výkyvy pre pochybnosti o realizovateľnosti plánovaných investícií do infraštruktúry AI v hodnote biliónov dolárov.
Dopyt po akciách Anthropicu pri primárnej verejnej ponuke výrazne prevýšil ponuku. Približne polovica inštitucionálnych investorov, ktorí zadali objednávky, nezískala žiadne akcie, informovala už skôr CNBC. Vzhľadom na súčasnú neistotu na trhu sa však zatiaľ nezdá, že by sa títo investori ponáhľali využiť pokles ceny na nákup akcií.
V priebehu utorkového obchodovania oslabovali aj akcie výrobcov čipov Nvidia, AMD a Intel, ako aj poskytovateľov cloudovej infraštruktúry špecializovaných na umelú inteligenciu CoreWeave, IREN a Nebius.
(1 EUR = 1,0963 USD)
Cena akcie Anthropic v utorok spadla až na 75,61 USD. Okolo 19.15 h SEČ sa obchodovala so stratou 7,50 % po 81,04 USD.
Akcie Anthropicu nepretržite klesajú od štvrtkového (19. 11.) burzového debutu, keď sa začali obchodovať po 111,50 USD. Spoločnosť získala primárnou verejnou ponukou akcií (IPO) 81,3 miliardy USD, čo z nej urobilo najväčšie IPO v histórii.
Investori s napätím očakávali vstup Anthropicu na burzu v nádeji, že oživí záujem o akcie spoločností spojených s umelou inteligenciou. Ich ceny v posledných týždňoch zaznamenávali výrazné výkyvy pre pochybnosti o realizovateľnosti plánovaných investícií do infraštruktúry AI v hodnote biliónov dolárov.
Dopyt po akciách Anthropicu pri primárnej verejnej ponuke výrazne prevýšil ponuku. Približne polovica inštitucionálnych investorov, ktorí zadali objednávky, nezískala žiadne akcie, informovala už skôr CNBC. Vzhľadom na súčasnú neistotu na trhu sa však zatiaľ nezdá, že by sa títo investori ponáhľali využiť pokles ceny na nákup akcií.
V priebehu utorkového obchodovania oslabovali aj akcie výrobcov čipov Nvidia, AMD a Intel, ako aj poskytovateľov cloudovej infraštruktúry špecializovaných na umelú inteligenciu CoreWeave, IREN a Nebius.
(1 EUR = 1,0963 USD)